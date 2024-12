Oroscopo gennaio 2025 Acquario

Oroscopo del mese di gennaio 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

mese di gennaio 2025 non sarà affatto male per le vostre attività o gli studi, e lo stesso dicasi per la vita affettiva, anche se dovrete affrontare qualche novità, o perché qualcosa non andrà secondo i vostri piani. Potreste notare delle modifiche improvvise già nei primi giorni, ma pe il lungo termine questa nuova svolta sarà positiva. Sarà inutile andare controcorrente. Perciò, lasciatevi trasportare dagli eventi e prendete le cose così come sono. In ogni caso, la seconda quindicina sarà un buon momento nel caso abbiate delle decisioni importanti da prendere. Accettate di cambiare alcune abitudini, lasciatevi guidare dall'istinto e andate avanti. Andrà tutto bene.Con l'arrivo del sole in area zodiacale dell'Acquario, la vostra vita di coppia sarà allegra e calorosa. Voi, che solitamente siete piuttosto schivi e riservati, avrete il coraggio di mostrare ciò di cui siete capaci per la gioia della persona al vostro fianco. Se il vostro legame è in difficoltà, questo è il momento buono per rinnovare il dialogo. Evitate le discussioni perché qualsiasi disaccordo può destabilizzarvi. Non esitate a sollecitare una spiegazione chiara e schietta. Sarete felici di raggiungere un compromesso accettabile. Se invece il vostro cuore è libero da impegni, questo è un momento fantastico per innamorarsi. Sebbene vorreste restare in disparte e lasciare ad altri i riflettori, vi troverete in difficoltà, poiché gli aspetti positivi che riceverete da Venere sono così potenti per cui irradierete qualcosa di speciale che attirerà moltissimo le persone che vi sono vicino.Mercurio a gennaio sarà particolarmente armonico con la vostra costellazione e vi aiuterà a prendere le sfide come un gioco e il successo come un incoraggiamento a fare sempre meglio. Resterete sorpresi nel vedere come riuscirete a superare le difficoltà in modo semplice. Si risolverà un problema che vi aveva tenuti bloccati per molto tempo. Di sicuro vi verranno in mente buone idee, ma se non le mettete in pratica, rimarranno solo idee. Perciò, stabilite i vostri obiettivi da raggiungere e controllate le vostre parole in modo da non creare malintesi. Quello che è certo è che in questo vostro oroscopo c'è una grande forza astrale positiva che vi aiuterà a ottenere risultati davvero positivi in qualcosa di importante che avete iniziato e che vi darà molte soddisfazioni.Dopo un periodo alquanto difficile, tra poco vi troverete sotto gli influssi tonificanti di Mercurio. Sarete ben supportati anche da Marte e Giove, due pianeti che trasmettono energia. Perciò, a gennaio non dovreste avere grossi problemi di salute. Vi sentirete bene con voi stessi poiché le aree tematiche relative al benessere non ospitano alcun pianeta negativo. Se la vostra vita di tutti i giorni è troppo sedentaria, gennaio è il mese adatto per iniziare a praticare un qualsiasi sport, ma, soprattutto, dovreste cominciare una dieta salutare che vi faccia perdere qualche chilo di troppo.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: domenica 5, mercoledì 15 e sabato 25 gennaio 2025.