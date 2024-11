Oroscopo dicembre 2024 Vergine

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Vergine 🙎‍

(23 agosto ~ 22 settembre)

siete dei veri maestri quando si tratta di ricostruire le cose da zero. A dicembre sarete in grado di superare tutti quegli ostacoli che fino ad ora sembravano insormontabili. Ovviamente, voi sapete che dovete fare un duro lavoro per ottenere dei buoni risultati. Non dimenticate che nelle prossime settimane Mercurio e Urano saranno molto armonici verso il vostro cielo, e, quindi, preparatevi per un rinnovamento importante. È possibile che verso la fine del mese vi giungerà una notizia importante che aspettavate da tempo.Si sa che l'aspetto sentimentale della vita è di fondamentale importanza per gli innamorati della Vergine. Per questo motivo, la vostra vita affettiva sarà in prima linea nelle vostre preoccupazioni. Purtroppo, in quest'oroscopo di dicembre è previsto un periodo abbastanza burrascoso a livello sentimentale. La vostra continua gelosia potrebbe ostacolare la serenità e la tranquillità della convivenza, causando non pochi problemi e stupide incomprensioni con il partner. Lasciate da parte i vostri egoismi che ostacolano il buon andamento della vostra relazione. Il vostro assolutismo potrebbe creare del malcontento intorno a voi. È necessario apportare delle modifiche il prima possibile. Se le cose non vanno come volete voi, accettatele e conviveteci, solo allora troverete la felicità. Se siete ancora single e avete difficoltà a trovare l'amore, concentrate le vostre energie solo su quelle relazioni che potranno garantirvi soddisfazioni reali.Nel corso del mese di dicembre si prevede un'accelerazione nella vostra vita lavorativa. Questo succede perché gli influssi superbi di Urano stanno aumentando il vostro bisogno di ottenere riconoscimenti, e ciò vi aiuterà a far fronte ai cambiamenti che non mancheranno dal verificarsi. Avete tirato fuori tutte vostre energie nelle vostre attività quotidiane e adesso il vostro zelo tende a suscitare pettegolezzi. Ciò non vi deve stupire più di tanto, ma occorre che andiate avanti senza formalizzarvi. Intanto, Mercurio vi spinge ad affrontare con il maggiore tenacia gli incontri di lavoro. Non sprecate il vostro tempo per mostrare le vostre strategie a tutti quelli che ruotano intorno a voi. Le vostre esigenze primarie non possono più aspettare.Le vostre energie sono stabili grazie agli aspetti positivi di Venere e Marte che vi assistono e vi rendono più resistenti rispetto ai mesi precedenti. Ci saranno meno alti e bassi e più energia per affrontare meglio i capricci della vita. In concreto, aumenterà il tono muscolare, energizzando la mente e la vostra creatività. Di contro, sarete più sensibili del solito ai microrganismi trasportati dal vento. È chiaro che dovrete prendere delle precauzioni nell'affrontare il clima invernale, ma, soprattutto, non abbassate la guardia solo perché vi trovate in un ambiente riscaldato e vi sentite al sicuro dal freddo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 3, domenica 8 e venerdì 27 dicembre 2024.