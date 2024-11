Oroscopo dicembre 2024 Toro

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

il mese di dicembre si annuncia con grandi novità all'orizzonte. Riuscirete ad essere più pazienti del solito, entrando meglio in sintonia con le persone intorno a voi. Sotto gli influssi di Saturno, il pianeta dell'autocontrollo, la calma entrerà dalla porta principale, e questo vi consentirà di mettere meglio a fuoco i vostri obiettivi a breve e a lungo termine. Anche la vostra esperienza in campo finanziario avrà dei sensibili miglioramenti. Per questo fine anno sono previste buone probabilità di successi reali.Il cuore del Toro batterà un po' più forte che nei mesi passati. Sentirete come un bisogno di dare molta importanza all'aspetto sentimentale e affettivo della vostra relazione. A questo proposito, il battito del cuore si farà più veloce ogni qualvolta si presenta l'occasione, facendo in modo che l'emozione diventi più forte della ragione. In questo periodo riuscirete ad esternare alla persona al vostro fianco tutto ciò che vi siete sempre tenuti dentro per troppo tempo e il vostro legame potrà svilupparsi in un clima affettuoso e cordiale. Fate attenzione, perché Venere vi rende un poco irrequieti e distratti. Potrebbe passare per la vostra mente il pensiero di lanciarvi in qualche storia d'amore alternativa, che poi, dopo, ve ne potreste pentire amaramente. Se invece avete il cuore ancora libero, la vostra impazienza non potrà sopportare più a lungo l'assenza di un compagno, o una compagna.La vostra vita professionale a dicembre sarà sotto gli influssi dei pianeti Mercurio e Venere. Avrete una grande capacità di pianificare bene le cose. Questo creerà condizioni molto favorevoli per espandere le vostre ambizioni. La vostra crescente apertura relazionale già vi sta portando fortuna, con contatti divenuti più armoniosi e gli scambi più fluidi. Adesso è giunto il momento di usare una maggiore diplomazia, soprattutto se avete una professione in relazione con le persone. Inoltre, se ci sono modifiche da apportare alla vostra carriera, è meglio affrettarsi. Mercurio vi indica di riprendere il vostro naturale senso pratico, soprattutto per quanto riguarda le vostre finanze. Sarebbe un peccato non utilizzare questo momento così fortunato.l livello di energia durante tutto il mese di dicembre sarà molto basso. Il vostro oroscopo vi consiglia di condurre una vita sana e di adottare ogni possibile cura verso voi stessi. Nella terza decade si potrebbe abbassare un poco il morale ed aumentare la tendenza agli incidenti in generale. Per premunirsi dai rischi è necessario seguire una buona igiene. Evitate gli eccessi o qualsiasi altro fattore che potrebbe danneggiarvi. Prestate attenzione al consumo di sostanze che possono causare intossicazioni. Sarà il caso di seguire una dieta più equilibrata. Inoltre, sempre nel vostro interesse, fareste bene ad effettuare un'attività fisica o fare uno sport all'aperto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 1, mercoledì 11 e lunedì 23 dicembre 2024.