Oroscopo dicembre 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

il mese di dicembre si presenti abbastanza favorevole per i nati sotto il segno dello Scorpione, fareste bene comunque ad evitare qualsiasi eccesso da parte vostra ed essere più attenti e concentrati. In questo periodo gli influssi dissonanti di Nettuno possono portarvi una certa inclinazione alla distrazione, quindi, per evitare incidenti sarà bene prestare maggiore attenzione ai gesti abituali, come chiudere bene porte e finestre, ma anche i cassetti, oppure luce e gas.Per quanto riguarda la vita affettiva, preparatevi a qualche piccola crisi nella vostra relazione. Fate molta attenzione, poiché in questi giorni non riceverete alcun appoggio da Venere. Anche se siete forti, indipendenti e sapete come controllare le situazioni, possono sorgere degli intoppi che metteranno a soqquadro la vostra vita. Cercate di resistere all'intenzione di cambiare partner, perché dopo ve ne pentireste e non trovereste nessuno che vi asciughi le lacrime. Tra Natale e Capodanno quei piccoli conflitti che offuscavano la vostra vita cominceranno a scomparire. Abbiate cura della persona che condivide le vostre giornate e non permettere che alcuni ostacoli alterino o cambino la direzione dei vostri passi. Se siete soli e state cercando la vostra anima gemella dovete stare molto attenti, perché con i chiari di luna di dicembre, il cuore si fa distratto, non ci fate caso, e senza nemmeno accorgervene rimanete chiusi in gabbia come il topo quando va a odorare il formaggio.Alcuni effetti scaturiti dalla combinazione di Mercurio e Urano miglioreranno la vostra vita quotidiana durante il corso del mese di dicembre. Gli influssi benefici che vi arriveranno da questi due potenti pianeti sapranno creare le condizioni favorevoli per alimentare e favorire le vostre ambizioni di carriera. Sentirete come un gran bisogno di ottenere un riconoscimento sociale e sarete consapevoli di ciò che dovete fare di riuscire ad arrivarci. Qualche problema può sorgere nel relazionarvi con i capi e le persone autorevoli, per cui si rende importante che manteniate una certa diplomazia. In ogni caso, questo è sicuramente un buon momento per chiedere un aumento di stipendio.Riguardo alla salute non ci sono astri particolarmente sfavorevoli in questo periodo per gli Scorpioni. Tuttavia, è necessario prendersi cura delle proprie abitudini alimentari. Da evitare nel modo più categorico gli eccessi a tavola, che rappresentano il nemico più acerrimo del vostro benessere. Questo vale anche per i più giovani, che potrebbero andare incontro a problemi in questo senso se non faranno più che attenzione. Sono consigliate lunghe passeggiate che saranno di valido aiuto alla circolazione.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 9, sabato 21 e domenica 29 dicembre 2024.