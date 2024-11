Oroscopo dicembre 2024 Sagittario

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

arriva con la tendenza ad avviarvi verso il romanticismo. Specialmente dopo i primi giorni, quando l'attrazione di Nettuno, il pianeta dei sogni e della fantasia, sarà amplificata da Venere, il pianeta della bellezza. Per voi Sagittari sarà come se una nuvola vi avvolgesse rendendovi più disposti ai sentimenti. Sarete anche portati a prendere più iniziative nel settore lavorativo e sociale. Perciò, non siate titubanti se qualcuno bussa alla vostra porta. Aprite con fiducia. È la fortuna che sta arrivando.Con l'aiuto Venere e Nettuno, il mese di dicembre 2024 può essere un periodo fantastico per i nati sotto il segno del Sagittario. Sotto gli influssi della Dea dell'Amore, la sequenza della vostra vita affettiva si sposterà su un'atmosfera più emozionale. Sarete incoraggiati a dispiegare le vostre armi migliori, i cui effetti di seduzione non lasceranno indifferente nessuno. Vivrete bellissimi momenti di complicità. Tutto dipenderà dalla vostra abilità nel gestire i vostri stati d'animo. Mostrate alla persona accanto a voi i vostri progetti futuri e lavorate insieme per la loro attuazione. Il vostro oroscopo assicura che la costruzione del nido d'amore vi porterà un'intensa soddisfazione. I Sagittari soli avranno l'opportunità di fare un incontro romantico indimenticabile che ben presto diventerà un legame più profondo e un impegno a lungo termine. Ciò è possibile soprattutto durante la seconda metà del mese, periodo in cui sarete molto fortunati. Troverete l'anima gemella che risponderà pienamente ai vostri ideali.Molti degli influssi benefici di Nettuno continueranno a farsi sentire per tutto il mese di dicembre. Essi si combineranno con quelli di Venere e vi incoraggeranno a proseguire verso la realizzazione di obiettivi altamente promettenti. Le vostre attività lavorative e sociali si svolgeranno in un contesto vivace e dinamico. Le vostre azioni tenderanno ad essere più efficaci, dirette e precise. Equilibrio ed efficienza, saranno le vostre risorse più importanti per raggiungere i vostri propositi. I risultati saranno davanti agli occhi di coloro che vi circondano e che dovranno fare parecchi sforzi per evitare di mostrare la loro invidia. Fate attenzione di non creare conflitti, magari senza rendervene conto. In caso contrario potreste avere delle resistenze ai vostri progetti, soprattutto se state avviando una nuova attività. Il vostro astrologo consiglia di non trascurare alcun dettaglio.Le questioni relative al vostro benessere non saranno nelle vostre priorità a dicembre. La vostra forma fisica sarà eccellente durante tutto il mese. Anche Il guerriero Marte gravita a vostro favore e vi trasmette una vitalità muscolare eccellente. Riceverete una sferzata di energia che vi permetterà di soddisfare le vostre priorità, soprattutto se avete bisogno di prepararvi per un concorso, o semplicemente vi apprestate a riprendere il ritmo della vostra vita.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 6, lunedì 16 e lunedì 30 dicembre 2024.