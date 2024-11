Oroscopo dicembre 2024 Pesci

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

rivelano che i nati sotto il segno dei Pesci dovranno attraversare alcuni ostacoli durante questo mese di dicembre. In effetti, tutto andrà molto velocemente sotto i vostri occhi. Sarà come se viaggiaste su un treno in movimento il cui ritmo è scandito da una persona che si mostra amica ma che non lo è. Insomma, la cosa più importante per voi, in questo momento, è di resistere al condizionamento di qualcuno che non rispetta i vostri valori fondamentali. State attenti, pur rimanendo cortesi.Il mese di dicembre segna l'inizio di una nuova fase che potrebbe produrre alcuni cambiamenti, anche drastici, nella vita sentimentale di molti Pesci. In pratica, sono gli influssi prevalentemente negativi di Urano che proprio in questo particolare periodo producono alcuni risultati indesiderati. Le relazioni diventano tese e sopraggiungono delle difficoltà di comprensione con la persona che vive accanto a voi. Tutto questo può causare turbamenti nell'armonia sentimentale della coppia. Se notate che tali situazioni stanno cominciando ad avverarsi, allora dovete riprendere il controllo dei vostri sentimenti. Per non correre rischi inutili, cercate di essere più pazienti con la vostra dolce metà, altrimenti potrebbe iniziare ad allontanarsi da voi. Se siete single, non sprecate il vostro tempo cercando l'amore di qualcuno con cui non avete nessun punto in comune. C'è una persona vicino a voi che vi può dare ciò di cui avete bisogno, ma dovrete dargliene la possibilità.I Pesci che in questi mesi hanno lottato contro tutto e tutti per migliorare la loro situazione lavorativa e finanziaria, possono finalmente gioire del successo dei loro sforzi. Anche se, nonostante questo, non vi sentirete pienamente soddisfatti. Ciò è dovuto agli influssi del duo formato da Giove e Urano che vi rendono più insofferenti. In ogni caso, il periodo non è affatto sfavorevole se state pensando a un cambio di attività, sebbene sarà meglio attendere dei segnali che assicurino una maggiore affidabilità del nuovo lavoro prima di lasciare quello vecchio. Il vostro oroscopo vi invita a fare attenzione e a non investire tempo e denaro in un progetto che non vedete completamente chiaro.Problemi agli occhi e ai denti sono alcune delle complicazioni possibili in questo periodo per i Pesci. Tuttavia, una volta trascorsi i primi dieci giorni del mese, gli indici delle vostre energie saliranno in alto come foste alimentati da una centrale elettrica. Cercate di moderare il vostro comportamento a tavola ed evitate gli eccessi di cibo. Inoltre, la pratica di uno sport o di una costante attività fisica vi sarà molto utile.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 5, domenica 15 e mercoledì 25 dicembre 2024.