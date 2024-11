Oroscopo dicembre 2024 Leone

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

si stanno delineando e sono nell'aria per molti nati sotto il segno del Leone. I cambiamenti in atto sono particolarmente interiori, con un notevole aumento del vostro innato senso di generosità e fiducia che sovente vi ha causato non poche sofferenze a causa di un amore non sempre corrisposto. In ogni caso, la famiglia e il matrimonio rimangono i legami più forti di questo mese di dicembre 2024. Venere, la dea dell'amore, ha deciso di farvi vivere dei momenti di vera felicità. Fate molta attenzione, perché sarete sottoposti a dei veri e propri colpi di fulmine.L'ascendente dei pianeti sugli aspetti in generale della vita affettiva e sentimentale del Leone a dicembre sarà abbastanza vantaggioso. Sin da subito, Venere, il pianeta della bellezza influirà molto sul vostro carattere. Quelli di voi che sono sposati si mostreranno più premurosi nei confronti della persona che hanno accanto, mentre chi vive da solo avrà la possibilità di uscire dal suo periodo di isolamento per cercare una nuova avventura. C'è da dire, però, che se state vivendo una situazione di convivenza piuttosto difficile, potreste soccombere al fascino di una terza persona. In questo malaugurato caso, dispute e scontri saranno molto frequenti. In questo periodo dovete essere molto pazienti e gestire con tatto le questioni che riguardano la vostra vita affettiva, sia all'interno che all'esterno della famiglia. In tal caso la felicità domestica è assicurata. In caso contrario, questo transito di Venere può procurarvi alcuni affetti indesiderati che potrebbero addirittura condurvi fino alla separazione.In questi ultimi mesi voi Leoni siete stati guidati da una buona stella e adesso vi state incamminando verso la strada giusta. Questo vostro percorso ha avuto qualche ostacolo, ma ora finalmente lo sviluppo di un vostro progetto che avete tanto atteso potrà cominciare a maturarsi. Le sfide che avete dovuto superare vi hanno fatto capire che siete una persona speciale, piena di risorse e di creatività. Perciò, smettetela di guardarvi indietro chiedendovi se avete fatto bene a fare una certa scelta oppure era meglio l'altra. Al di là che a volte c'è un lato tormentato nel riaprire questi pensieri, fareste bene a rimettervi subito al lavoro. Ciò vi libererà la mente e vi consentirà di apprezzare meglio la realtà che ne deriva. Le entrate di denaro sono particolarmente favorite in questo momento.A dicembre il vostro benessere fisico richiederà una maggiore attenzione da parte vostra, soprattutto per quanto riguardano i muscoli. Sopravvalutare le vostre forze vi può costare qualche distorsione o un'infiammazione ai tendini. Anche attriti e tensioni possono influire negativamente sul vostro tessuto muscolare causando rigidità. Non forzate la mano inutilmente e concentratevi su uno stile di vita più sano. Per prevenire contratture e/o altri problemi posturali, ricorrete regolarmente alle sedute di terapia fisica in un centro benessere certificato, oppure scaricate l'eccesso di preoccupazioni praticando uno sport che vi motivi e vi diverta.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 8, mercoledì 18 e domenica 29 dicembre 2024.