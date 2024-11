Oroscopo dicembre 2024 Capricorno

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

che i nati sotto il segno del Capricorno sono persone molto accorte e prudenti. La prudenza è sicuramente un punto di forza, ma essere troppo cauti può trattenervi. Perciò, cercate di avere una visione più aperta della vita, altrimenti non vedete ciò che veramente sa dare sapore alle vostre giornate. Condite ogni momento con un pizzico di gioia e spensieratezza. Basta che vi fermate a un Bar e vi prendete una bella tazza di caffè e tutto diventa più piacevole.Nel corso di questo mese la vostra vita affettiva sarà più intensa e soddisfacente che mai. È necessario, però, che inseriate i vostri sogni in corrispondenza con quelli della persona che vi sta vicino, creando strumenti per rafforzare il legame già esistente. Prestate attenzione nella seconda settimana, quando una dissonanza di Saturno risveglierà le vostre paure emotive riportando in superficie alcune frustrazioni che affondano le loro radici nelle profondità del passato. Questo potrebbe avviarvi verso un periodo particolarmente turbolento. Siate più convincenti, ottimisti e cordiali e l'altro/a sarà attratto/a dalle vostre attenzioni. Se state cercando la vostra anima gemella, incontrerete persone che corrispondono pienamente alla vostra personalità al di là delle apparenze esterne. Il vostro istinto emotivo vi permetterà di fare la scelta giusta.Il successo sta per bussare alla porta di molti nativi Capricorno. A dicembre la vostra attività lavorativa sarà sicuramente fonte di molte soddisfazioni e di orgoglio. Quelli di voi che stanno compiendo notevoli sforzi in questo campo, otterranno un ampio riconoscimento. Per quelli che invece si trovano attualmente in una posizione instabile, potete essere certi che presto si verificheranno elementi che vi daranno accesso a nuovi progetti o circostanze di lavoro. Se avete avviato un'attività commerciale, la fortuna sarà con voi. Concluderete vendite e/o negozierete nuovi accordi che pensavate impossibili da poter attuare. Gli influssi di Plutone combinati con quelli di Marte, sapranno promuovere i vostri sforzi e vi faranno agire con creatività. Per voi ci sono ottime possibilità di un miglioramento anche della vostra condizione economica.I nati nel segno del Capricorno vivranno un periodo molto positivo. Questo significa che manterrete una buona forza e benessere per tutto il mese di dicembre. Unica preoccupazione, in questo momento, è la dissonanza di Saturno, che, attraverso i suoi impulsi, può diventare un implacabile generatore di nervosismo e tensione. Nel caso doveste avvertire il bisogno di vivere momenti quieti, il vostro oroscopo vi suggerisce di agire. Staccate il telefono e gioite dei vostri momenti di riposo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 2, domenica 15 e sabato 28 dicembre 2024.