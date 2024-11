Oroscopo dicembre 2024 Cancro

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

indicano che l'arrivo del mese di dicembre 2024 porta con sé un periodo abbastanza difficile per i nati sotto il segno del Cancro. La recente distorsione di Saturno sta portando alcune sfide da superare e indica il verificarsi di piccoli problemi. Mantenete un atteggiamento di speranza fino a un momento più propizio per poi liberarvi delle vostre insicurezze e vivere senza timori la vostra vita. Potreste avere degli alti e bassi che vi indurranno ad apportare cambiamenti al vostro modo di agire. Momenti incerti anche in amore.Per questo mese di dicembre 2024 si prospettano delle criticità a livello sentimentale per il Cancro. Perciò, adesso che sapete che questo non è il periodo più adatto per fare i capricci, usate gli accorgimenti del caso. Se siete impegnati in una convivenza, evitate di essere troppo aggressivi con la persona che vive al vostro fianco. Ciò provocherebbe solo una maggiore irritazione e una grande distanza che poi sarebbe molto difficile da recuperare in seguito. Invitate la vostra dolce metà a fare una passeggiata sotto le stelle, ciò può rivelarsi una scelta eccellente per migliorare il romanticismo, specialmente per quei legami di non recente formazione. A quelli che invece stanno cercando la loro anima gemella, l'oroscopo consiglia di non avere troppa fretta di avviare una nuova storia, ma sarà meglio che voi valutiate attentamente tutti i pro e i contro.Sebbene non vi trovate in un buon momento per quanto riguardano le vostre attività in generale, questo è un periodo che può permettervi di realizzare molti dei vostri sogni, però è necessario che agiate con maggiore accortezza e saggezza, specialmente in campo economico. Occorre che mettiate i vostri soldi in un luogo sicuro ed evitate di spendere più di quello che avete a vostra disposizione. Evitate i colpi di testa che non portano a niente di buono. La seconda quindicina può essere vantaggiosa se avete ben chiaro che cosa vi ha fatto fallire. Lasciatevi guidare dalla vostra intelligenza e non dal vostro impeto.In genere, voi nativi del Cancro anteponete i bisogni degli altri prima dei vostri. Forse è arrivato il momento di iniziare a prendervi più cura di voi. In questo senso, ci penserà Nettuno che vi trasmetterà una maggiore sensibilità emotiva. In questo periodo è bene che prestiate una particolare attenzione al sistema respiratorio e alla circolazione del sangue, che tenta a rallentare. Da evitare farmaci fai da te. Si suggerisce di rimanere in contatto con la natura e riscoprirne il suo fascino. Nella parte conclusiva del mese, se siete in viaggio con la vostra auto, cercate di essere più attenti durante la guida.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 5, domenica 15 e giovedì 26 dicembre 2024.