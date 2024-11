Oroscopo dicembre 2024 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

i nativi Bilancia prendono la vita nel modo giusto, il più delle volte si rivela un'esperienza unica. A dicembre bisogna che stiate molto attenti alla dissonanza di Mercurio, perché può indurvi a fare delle scelte sbagliate basate sull'istinto e non su un sensato ragionamento. Poiché il "" sembra in disarmonia con la vostra area astrologica, qualcosa potrebbe non andare come sperate, per cui fareste bene a prestare più attenzione agli investimenti finanziari, all'acquisto di una casa o di altro bene.Attraverso i recenti sconvolgimenti che ci sono stati nel legame affettivo, avete imparato a vedere la vostra vita sentimentale con un occhio più sobrio. Forse è necessario mettere da parte qualcuna delle vostre paure, in modo da poter guardare con maggiore attenzione i veri colori della persona che vi sta accanto. Vi accorgerete che si sta concludendo un capitolo e se ne sta avviando uno nuovo, più allegro e gioioso. Infatti, sotto gli influssi benefici di Venere, il vostro aspetto esteriore sarà in armonia con il vostro cuore. Alcune circostanze vi spingeranno ad esaltare l'istinto emozionale, portandovi più vicini alla vostra vera natura. Sarete in grado di esprimere ad alta voce i vostri sentimenti alla persona che vive al vostro fianco. Se siete single, scoprirete molte nuove opportunità se vi lasciare guidare dalle vostre emozioni. Il vostro oroscopo dice che bisogna vivere pienamente il presente piuttosto che pianificare il futuro.Le ultime settimane dell'anno saranno un po' difficili per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale della Bilancia a causa della brutta posizione di Mercurio che vi complicherà un po' le cose. Forse dovreste decidere di fare un passo indietro, così da rivedere meglio i vostri progetti. Ciò vi consentirebbe di avere un migliore risultato attraverso una visione più accurata delle vostre attività, soprattutto se siete avviati in una professione scientifica, o legata al pubblico. Per fortuna, Giove vi sta spingendo ad agire nel modo più diretto al fine di arrivare a porre dei rimedi su alcuni ritardi o per dare più ossigeno ai vostri progetti. Avrete la possibilità di progredire e ricevere promozioni, ma ciò richiederà da parte vostra di mettere tutto sul tavolo e chiarire qualsiasi situazione troppo confusa.Lo stato di benessere in generale sarà abbastanza equilibrato durante tutto il mese di dicembre 2024. Occorre però che restiate sempre vigili ed evitiate qualsiasi piccolo incidente che potrebbe verificarsi durante un'attività sportiva o nello svolgimento di lavoro artigianale. Cercate di non superare i vostri limiti. Il riposo è essenziale per il recupero nervoso ed emotivo. Non trascurate di inserire degli alimenti freschi nella vostra dieta. Il periodo natalizio migliorerà la vostra forma fisica in modo naturale.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 7, venerdì 20 e martedì 31 dicembre 2024.