Oroscopo dicembre 2024 Ariete

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

, in questo oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno zodiacale dell'Ariete, sono piuttosto buone. Le relazioni con gli amici e i legami con la famiglia si faranno via via sempre più forti. Per quanto riguarda la vita personale, sociale e lavorativa, ci sono in arrivo grandi soddisfazioni che vi faranno apprezzare di più quello che avete, senza stare a pensare che l'erba del vicino è sempre più verde. Fermatevi un attimo e prendete in considerazione ciò che avete conquistato fino a questo momento, che non è poco. Nelle vostre corde metteteci anche una miglioria nella comunicazione, così che potrete mantenere ottime relazioni con le persone intorno a voi.A dicembre potrete contare su una serie di influssi planetari costruttivi che vi daranno una maggiore energia e la serenità per riuscire a comprendere le diverse situazioni che si creeranno durante il mese. Ovviamente, la sete di pace e la stabilità saranno la vostra motivazione principale, ma dovrete superare alcune circostanze che potrebbero andare contro la vostra pace immediata. Anche la persona che vive accanto a voi sarà più incline a comprendervi meglio e le conversazioni diventeranno più fluide. Se siete in un legame difficile, nella seconda quindicina comprenderete più precisamente il punto della situazione, ciò vi farà capire se è il caso di prendere una decisione definitiva oppure no. Se ancora non avete trovato la vostra anima gemella, le stelle di fine anno vi aiuteranno ad avanzare rapidamente verso una conquista che soddisferà pienamente il vostro cuore, consentendovi di avviare una storia affettivo davvero soddisfacente. D'altronde, voi Arieti siete dotati di un cuore generoso, ciò vi consentirà di attirare più facilmente colui o colei che corrisponde alla vostra vera personalità.Ad influire in modo notevole sulla vostra vita lavorativa e/o professionale in questo mese di dicembre 2024 saranno Venere e Saturno. Sotto gli auspici di questi due potenti pianeti si creeranno condizioni assai favorevoli. Andranno bene le imprese, gli affari e le nuove collaborazioni. Il duro lavoro da voi svolto finora vi ripagherà con ricche ricompense abbondanti e gratificazioni. In prossimità delle feste natalizie ci sarà una grande opportunità con cui potrete perfezionare voi stessi e la vostra creatività per un nuovo andamento nel settore delle attività. Tutti i problemi che hanno una natura professionale o finanziaria diminuiranno gradualmente, come se si stessero preparando per i festeggiamenti del prossimo Capodanno. Preparatevi ad andare incontro a un nuovo stile di vita.Riguardo al benessere dell'Ariete, a dicembre sono previsti alcuni alti e bassi, quindi, sarà prudente fare attenzione alle cose che più vi possono danneggiare. Urano potrebbe favorire alcune allergie, soprattutto causate dall'inquinamento e tutto ciò che riguarda i metalli, con il rischio di sviluppare disturbi alle ossa e ai denti. Cercate di organizzarvi al meglio che potete. Ripulite bene l'ambiente mettendo in ordine e profumando il luogo che più frequentate. Ai primi sintomi di malessere rivolgetevi subito al vostro medico di fiducia, in modo che possiate affrontare il problema non appena questo si dovesse presentare.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 10, mercoledì 18 e sabato 28 dicembre 2024.