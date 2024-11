Oroscopo dicembre 2024 Acquario

Oroscopo del mese di dicembre 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

state pensando che le stelle nel cielo si sono stancate di voi, vi sbagliate di grosso, poiché, come si dice a Napoli, "". Per questo mese di dicembre sono previsti momenti di serenità che potrete trascorrere insieme alla vostra famiglia. È un buon momento anche per quanto riguarda il lavoro. Cercate solamente di non lavorare nei giorni di festa, perché questo può essere motivo di litigio con le persone a voi più vicine. Sappiate che a chi lavora nei giorni di festa niente gli resta.Dicembre è un ottimo periodo per esprimere affetto, comprensione e gentilezza alla persona che vive al vostro fianco. Un momento critico potrebbe capitare, con Plutone negativo, durante l'ultima settimana del mese, in prossimità delle vacanze di fine anno. Da evitare ogni arrabbiatura con il vostro partner. Permettetegli/le di esprimere chiaramente il proprio pensiero, nonostante questo possa essere in contrasto con le vostre idee. In poche parole, cercate di evitare ogni confronto per non rovinarvi il Capodanno 2025. Per quelli di voi che sono in convivenza ma non ancora sposati, questo è il momento buono per mettere a posto i documenti presso il vostro Comune di residenza. Se siete soli, a partire dalla seconda settimana, tenerezza e dolcezza vi apriranno la porta. Varcatela con fiducia, non importa se qualcuno di voi ne potrebbe uscirne infortunato.La creatività, l'originalità e la proverbiale umanità dei nati sotto il segno dell'Acquario, giocheranno un ruolo determinante in questo periodo. Dicembre saprà insegnarvi una lezione che vi farà comprendere quanto siete effettivamente in grado di collaborare con gli altri, riuscendo a superare qualsiasi malinteso, soprattutto con le persone con cui avete una relazione a livello di lavoro. A cominciare già dai primi giorni del mese, vi renderete conto di quanto sia importante e utile stare attenti alle necessità e alle idee delle persone intorno a voi. In altre parole, tutto si svilupperà in modo favorevole, e voi potrete guardare il futuro con più fiducia.In questo momento, il settore del benessere della costellazione dell'Acquario è controllato dalla vitalità planetaria più positiva. Sarete nella forma migliore, anche se, in qualche caso, qualcuno di voi potrebbe andare incontro a episodi di malinconia. Perciò, cercate di riposare di più e pensate solamente a divertirvi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 1, mercoledì 11 e sabato 28 dicembre 2024.