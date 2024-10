Oroscopo novembre 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

non correte il pericolo di annoiarvi durante questo mese di novembre. Se c'è una caratteristica che vi contraddistingue dagli altri è la vostra vivacità nonché l'euforia che vi predispone a fare un sacco di amicizie nuove. Grazie agli influssi positivi Giove, in questo periodo non vi mancherà un po' di fortuna. Ricordate, però, che anche se avete la mente aperta a cose nuove, questo non vuol dire che pure gli altri siano come voi. Perciò, cercate di non mettere troppa distanza tra voi e le persone che avete vicino.Sebbene non mancheranno alcune complicazioni nel campo dei sentimenti, le stelle di questo mese hanno in serbo per voi nativi Scorpione una deliziosa relazione affettiva. La persona che condivide le vostre giornate si baserà in gran parte su di voi, per cui sarà richiesta una più attenta performance da parte vostra in questo settore. Il vostro bisogno di libertà si farà più pressante intorno alla metà del mese, quando alcuni problemi potrebbero insinuarsi tra voi e lui o lei. Non agite frettolosamente nel caso dovreste prendere alcune decisioni importanti relative alla vostra famiglia. Se siete soli e in cerca di una storia duratura, tutto ciò che pensate sull'amore si rivelerà non essere obiettivo. Concedete spazio per ottenere risultati, solo così supererete la vostra solitudine.Grazie ad alcuni influssi cosmici molto favorevoli, a novembre le vostre ambizioni possono volare parecchio in alto. Avrete la possibilità di raggiungere la maggior parte dei vostri obiettivi, sia in campo professionale e/o sociale sia negli studi. Mercurio si trova tuttora in un'orbita intermedia, ciò indica che ci saranno buone la relazioni con i colleghi di lavoro o compagni di scuola, mentre alcuni intoppi potrebbero verificarsi con i superiori o le autorità in genere. Occorre che manteniate un buon equilibrio tra le vostre attività e le azioni personali affinché riusciate ad ottenere i buoni risultati che meritate.In linea generale, il vostro benessere sembra essere piuttosto soddisfacente. Fate attenzione perché sebbene il vostro sistema immunitario sembri essere al meglio, alcuni piccoli disturbi occasionali potrebbero assorbire parte delle vostre energie. Guardatevi la salute in modo responsabile, altrimenti potreste ritrovarvi nelle mani di un medico. Evitate i fast food e cercate di non di mangiare troppo. Combattete la pigrizia con un buon esercizio fisico e avrete di sicuro meno complicazioni.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 4, giovedì 14 e sabato 30 novembre 2024.