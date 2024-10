Oroscopo novembre 2024 Sagittario

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

voi Sagittari potreste avere qualche incertezza, molto probabilmente in campo sentimentale. Niente paura, perché con l'ottimismo di cui vi ha dotato la natura riuscirete ben presto a trovare una risposta ai vostri problemi. Inoltre, a partire dalla secondala settimana, i pianeti Venere, Marte e Nettuno potranno darvi una mano a rafforzare le vostre energie. Ben presto vi accorgerete che nessuno potrà resistere al vostro fascino.La vivacità della vostra vita sentimentale subirà un lieve calo all'inizio del mese. Fareste bene a dimenticare un po' ciò che vi circonda e pensare solo a voi stessi e ai vostri bisogni. Vi farete molte domande a cui per fortuna le risposte non tarderanno ad arrivare. Sia che siete da soli o in compagnia, riuscirete a far fronte alle circostanze che vi consentiranno di rafforzare i vostri vincoli già esistenti oppure crearne di nuovi più favorevoli. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche che, anche se vi costeranno, ne varranno la pena. Sarà l'unico modo per sentirvi bene con voi stessi e gioire di ciò che avete. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, non avrete difficoltà a conquistare e affascinare andando oltre le semplici apparenze. Cercate la compagnia di chi è veramente sincero e beneficerete appieno delle cose belle che la vita vi pone davanti.Le tendenze astrologiche di questo mese hanno in serbo un nuovo slancio di vita capace di farvi superare anche ostacoli di grandi dimensioni. Infatti, Giove, rafforzato da Plutone, sta avviando i primi passi verso uno stato più ottimista, aiutandovi a rimuovere dentro di voi quei vincoli e considerazioni ormai diventati obsoleti. Per molti nativi Sagittario sarà un progredire fatto di coraggio. È il momento adatto per affilare le armi, perfezionare il vostro talento ed agire in profondità. Tutti sanno che la vostra carriera è in primo piano nei vostri pensieri ma è necessario fare attenzione a non avere la pretesa di avanzare troppo rapidamente, altrimenti vi troverete ad affrontare non pochi ostacoli relazionali. Potrete incamminarvi sulla strada del successo lavorando in modo costante e senza eccessi, evitando di avviarvi verso un superlavoro mentale. I vostri progetti riusciranno sicuramente ad avviarsi verso una direzione positiva.Il benessere del Sagittario ha bisogno di essere messo in primo piano durante questo periodo, poiché gran parte delle vostre energie saranno spese durante il mese. Curate il vostro approccio verso la dieta, l'igiene e l'esercizio fisico, che dovranno assumere un nuovo significato. Ciò non vuol dire che sfuggirete ad alcuni disturbi minori. Questi continueranno a infastidirvi per tutto novembre anche se su scala più mite. L'ultima decina del mese vi vedrà in buona salute fisica e mentale rispetto al periodo precedente.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 3, giovedì 14 e domenica 24 novembre 2024.