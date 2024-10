Oroscopo novembre 2024 Leone

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

beneficerete del sostegno di Giove. Perciò, aspettatevi un miglioramento per quanto riguarda la vostra vita in generale. Forse nei primi giorni di novembre potrebbero verificarsi alcuni contrattempi ma subito dopo ci saranno momenti di vera gioia che cambieranno completamente le vostre prospettive future. Sentirete il bisogno di conoscere cose nuove. La comunicazione con la gente intorno a voi si farà più schietta e trasparente. Comincerete ad a vere più fiducia nelle vostre capacità.Con Venere in armonia, gli innamorati di segno Leone a novembre si troveranno sulla strada della felicità, poiché, sotto gli auspici del pianeta dell'amore, avranno in prestito più fascino e potere di seduzione. Insomma, l'armonia può farsi avanti in qualsiasi momento e la vostra relazione d'amore farà un grande salto di qualità. Sentirete come un desiderio di vivere senza i limiti al punto che sarà necessario trovare un freno che vi permetta di gestire e moderare il ritmo frenetico di questo periodo. Se siete ancora single, con questo cielo potrete conquistare chiunque vi piaccia. Perciò, se volete apportare delle modifiche al vostro stato civile, ora avete la possibilità di poterlo fare. Qualcuno da cui potete aspettarvi solo il meglio apparirà nella vostra vita. Da quel momento i poi molte cose cambieranno. Starà a voi rendere felice questa persona.È necessario creare dell'ottimismo intorno a voi affinché dia un po' di respiro alla vostra vita quotidiana che ultimamente vi appare troppo stretta. Una buona opportunità arriverà al momento giusto, permettendovi di facilitare la vostra strada verso il successo sul piano lavorativo o negli studi. La vostra immaginazione sarà di grande utilità e risulterà essere l'alleato migliore per eliminare gli ostacoli che immancabilmente incontrerete. Nella seconda quindicina, l'energia lunare inizierà a muovere le cose che vi interessano e sarete fortunati in tutto ciò che inizierete. Sarà il momento di scegliere quello che è meglio per voi e abbandonare ciò che non vi si addice.Vi trovate in uno stato d'animo allegro e ottimista, con un aspetto migliore, e un bilancio sul piano fisico conveniente. Occorre comunque essere vigili e non indulgere in alcuni piccoli eccessi, in modo che questi non finiscano poi per pesare qualche chilo di troppo. Passeggiate ed esercizi leggeri possono portare degli ottimi vantaggi. Bevete molto latte, ricco di calcio, per mantenere i vostri denti e le ossa in condizioni ottimali.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 5, venerdì 15 e domenica 24 novembre 2024.