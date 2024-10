Oroscopo novembre 2024 Capricorno

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Il cielo di novembre si apre e vi travolge con un mare di sentimenti così forti che vi indurranno a confessare alla persona che avete accanto tutti i pensieri che avete dentro il cuore. In questo periodo molti Capricorno diventeranno più comunicativi e ogni relazione d'amore si avvierà verso una strada più serena e senza tanti spigoli. Ora che pure Giove e Mercurio si sono messi insieme, sentirete che una grande forza vi spinge a lottare per i vostri sogni. La fortuna sarà vostra alleata e raggiungerete tutti gli obiettivi che vi sei prefissati.Novembre 2024 è un mese assai positivo per voi del Capricorno, in cui potete contare sull'appoggio della saggezza di Giove e del comunicativo Mercurio per poter esprimere le vostre emozioni più personali senza la preoccupazione di essere fraintesi. Questo è il momento in cui potrete esternare tutto ciò che per troppo tempo avete sempre mantenuto come un segreto. In questo modo, la vostra vita affettiva e sentimentale si svilupperà in un clima più propizio durante tutto il periodo. Se siete soli e la vostra pazienza non può sopportare più a lungo l'assenza di una persona che vi faccia compagnia, il momento più favorevole per voi sarà verso la fine del mese. Non siate però frettolosi a stabilire un nuovo legame, ma, valutate, invece, tutti i pro e i contro prima di dichiararvi.Molte saranno le possibilità di lavoro con sviluppi positivi, che si svolgeranno nella vostra vita nel corso di questo mese di novembre 2024. Alcune novità in arrivo potranno apportare un discreto successo nella vostra professione o nei vostri studi. Occorre, però, che rafforziate i vostri ideali, rimanendo saldamente fermi ai vostri pensieri ed azioni e non dare modo ad altri di interferire nella vostra creatività e fantasia. I vostri progetti, che fino ad ora non avevano ancora visto la luce del giorno, ora si avvieranno verso una positiva soluzione. Un cambiamento nella dirigenza potrebbe ostacolare alcune vostre aspirazioni, ma il vostro momento migliore arriverà. È solo questione di tempo, carissimi amici del Capricorno.Se volete rimanere in buona salute durante tutto il mese di novembre, dovete evitare di essere indulgenti con voi stessi a tavola. Mettete da parte i cibi prevalentemente grassi, altrimenti potreste incorrere in alcune patologie del fegato. In questo periodo è consigliabile un monitoraggio continuo della salute anche dei componenti della famiglia. In questo modo riuscirete a evitare indesiderate e costose parcelle mediche.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 2, domenica 10 e lunedì 25 novembre 2024.