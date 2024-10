Oroscopo novembre 2024 Bilancia

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

che lo sguardo è lo specchio dell'anima, il vostro ci parla di voi. I vostri occhi sono così fiammeggianti che sembra quasi che possano lanciare incantesimi. E ora che non avete più addosso gli influssi dissonanti di Saturno, per voi nativi Bilancia novembre si avvia a essere un mese più calmo e tranquillo. Se qualcosa non sta andando come vi aspettavate, è giunto il momento di cambiare rotta e ricominciare.Dopo l'atmosfera febbrile che è stata un po' la caratteristica di queste ultime settimane, con l'inizio del mese di novembre andrete incontro ad alcuni cambiamenti che vi renderanno felici. Saturno e Urano, i due pianeti che avevano un peso nel vostro modo di essere e di comportarvi si stanno allontanando. Presto diventerete una persona diversa e sentirete più vostra la percezione di vivere una normale vita accanto alla persona che amate. Qualche spiacevole sorpresa può arrivare per chi ha un legame già traballante o poco sentito. A rischio anche quelle relazioni che non sono basate su valori forti. Perciò, se siete coinvolti in una storia sentimentale piuttosto instabile, non correte a conclusioni affrettate. Non trascurate chi vi ama e dedicate a lui o a lei tutto il tempo che potete. Se siete soli e state cercando la persona più adatta a voi, sarete in grado di realizzare i vostri sogni se lotterete per loro con perseveranza e fermezza.A novembre riuscirete a vedere tutto sotto un'altra luce. Non dubitate delle vostre forze quando si tratta di affrontare qualsiasi sfida. La vostra sana ambizione e il vostro desiderio di migliorarvi vi faranno riuscire dove altri hanno fallito. Presto ci sarà molta chiarezza nelle vostre attività e un'atmosfera più serena. L'energia lunare vi porterà fortuna e tanta iniziativa affinché possiate credere in voi stessi. La vostra vita migliorerà, se lo desiderate. Molto probabilmente inizierete un corso o uno studio che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. È anche un buon momento per organizzare le vostre finanze e pianificare le spese in modo da evitare brutte sorprese.La vostra salute sarà strettamente legata alla vostra vita sentimentale. In poche parole, il vostro benessere dipenderà dallo stato generale del vostro legame affettivo. Infatti, soddisfazioni o amarezze emotive, vincolate ai legami familiari, potranno evitare o generare alcuni disturbi digestivi e nervosi. Prendetevi cura della vostra dieta. Gli impulsi di Urano vi sosterranno riguardo ad alcune allergie, soprattutto quelle causate dall'inquinamento e a tutto ciò che è legato ai metalli.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 7, venerdì 15 e mercoledì 27 novembre 2024.