Oroscopo novembre 2024 Ariete

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

quando si verificano eventi astrologici avversi che rendono scuro il vostro cielo, è quella di evitare di prendere decisioni importanti che possono cambiare il corso del vostro futuro. In ogni caso, non c'è assolutamente alcuna necessità di sospendere quei progetti che già avete in corso. Anzi, è proprio in questi giorni che avete più consapevolezza delle vostre forze per portare un rinnovamento positivo nell'ambiente intorno a voi.Molto probabilmente, voi innamorati Ariete avete amato in modo intenso, forse anche segretamente, senza aver detto niente a nessuno, tantomeno alla persona che oggi vive al vostro fianco. Il ricordo vi assilla e rende assai difficile e infelice la vostra relazione. Durante questo mese di novembre, Nettuno si presenterà come una fitta nebbia davanti ai vostri occhi, facendovi idealizzare l'oggetto dei vostri sogni, forse l'emozione di un amore del passato che vorreste tornasse alla ribalta. Fate attenzione, perché potrebbe essere solo un'illusione. Affinché l'armonia entri nella vostra vita, dovrete prima sbarazzarvi di alcuni fardelli emotivi che vi pesano. Convincetevi che quella persona non è più con voi. Lasciate il passato al suo posto. Per gli arietini soli ci sono buone occasioni in arrivo e la possibilità di un colpo di fulmine. Approfittate di questo momento meraviglioso.novembre non è il periodo ideale per prendere iniziative forti nella vostra vita professionale, a meno che non riusciate a superate le vostre paure e rilanciare quei progetti che erano rimasti fermi. In ogni caso, è il momento di fare qualche sacrificio per un migliore equilibrio finanziario. La fine del mese sarà più favorevole, con Giove che vi aiuterà nelle vostre iniziative e vi infonderà di energia positiva. Qualcuno vi deluderà, altri saranno per voi un inestimabile supporto. Prendere a volo il vantaggio della profondità del vostro ragionamento. Non esitate a proporre voi stessi se dovete farvi valere per una promozione o lanciare un progetto.Una grande forza mentale e una straordinaria capacità di concentrazione sono le qualità con cui siete nati ma che adesso, a causa di una dissonanza di Saturno, stanno un po' giù. Non abbattetevi se qualcosa non va come ti aspettate e non abbiate paura di correre dei rischi perché con gli aspetti positivi che riceverete da Mercurio, avrete il talento e la lucidità mentale per affrontare brillantemente ogni situazione imprevista o avversa che dovesse presentarsi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 3, mercoledì 13 e sabato 23 novembre 2024.