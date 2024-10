Oroscopo novembre 2024 Acquario

Oroscopo del mese di novembre 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

quest'oroscopo di novembre col dire che per voi nativi Acquario sarà un mese piuttosto impegnativo. Non tutti gli astri del cielo sono dalla vostra parte. Ma non vi dovete preoccupare, perché armonia e felicità di sicuro non vi mancheranno. Basta, però, che non fate come al solito che mettete un muro davanti a voi. Siate ottimisti sul fronte della vita sebbene l'ambizioso Plutone di tanto in tanto potrebbe insinuarsi creando intoppi occasionali. Cercate di evitare qualsiasi scontro, soprattutto, non prendete decisioni importanti nella prima quindicina.Quello che posso dirvi sul fronte dei sentimenti è che novembre 2024 sarà un mese che voi Acquari ricorderete per parecchio tempo. Venere, il pianeta della bellezza si è messo di punta per farvi vivere questo periodo pieno di tenerezza e felicità. Per voi si rafforzerà il legame che avete con la famiglia e gli amici. Trascorrerete una tranquilla vita matrimoniale con il sostegno amorevole della persona che vive al vostro fianco. Una probabile causa che potrebbe gettare scompiglio nel vostro legame affettivo è il vostro essere invadenti, per cui cercate di evitare a tutti i costi indiscrezioni e incomprensioni. Non prendete da soli decisioni importanti che riguardano la casa o la famiglia, e fate il possibile per rafforzare il legame che è già stato realizzato. Siate pazienti, tutto arriverà a tempo debito, lasciate che ognuno costruisca il proprio futuro come meglio crede. Se siete single e state cercando l'amore, sono previsti diversi incontri e altrettante occasioni. L'importante è che non diate retta a Saturno, perché in questo momento ha le idee un po' confuse. Cercate di tenere gli occhi bene aperti altrimenti va a finire che vi prendete un'altra delusione d'amore.La socievolezza è una delle armi migliori da mettere a punto nelle vostre attività durante questo mese di novembre 2024. In questo periodo, grazie alla fantasia di Nettuno e l'astuzia di Mercurio, saranno particolarmente favoriti i negoziati commerciali. Sarete in grado di determinare con precisione millimetrica le intenzioni dei vostri interlocutori e di farli coincidere con le vostre attese. Avete la possibilità di raggiungere perfettamente i vostri obiettivi, anche se in taluni casi dovrete procedere per tappe. L'unica fonte di preoccupazione per voi Acquari in questo momento sono le finanze. Mantenete una certa cautela in questo campo. È necessario che modifichiate il vostro atteggiamento in questo settore passando da spensierato a prudente e tenendo una lista delle spese.Il vostro livello di energia sarà molto alto durante questo periodo, come pure il vostro spirito. Il mese di novembre vi renderà instancabili, vi sentirete in grado di poter muovere le montagne. Sebbene la salute in generale rimarrà soddisfacente, fate attenzione, perché troppe tensioni si potrebbero accumulare verso la quarta settimana facendovi perdere la brillantezza. Assicuratevi di prendere una pausa negli ultimi giorni di novembre. Una riduzione di carboidrati apporterà certamente dei giovamenti.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 8, sabato 16 e sabato 30 novembre 2024.