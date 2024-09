Oroscopo ottobre 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di ottobre 2024 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

per iniziare un periodo vantaggioso per molti Scorpioni sul piano delle attività, della professione e degli studi. Potrete crescere ed espandervi grazie agli influssi benefici del Sole e di Mercurio. Avrete la possibilità di arrivare con successo in ogni settore in cui opererete. Viceversa, forse non tutto andrà così bene in materia sentimentale, soprattutto dopo la prima settimana, quando Venere girerà in dissonanza alla vostra area zodiacale. Inoltre, dovrete sopportare le ostilità da parte di Saturno che sarà causa di incomprensioni in famiglia e con gli amici.: Durante le giornate autunnali del mese di ottobre 2024 può succedere che alcuni nativi Scorpione non si sentano compresi dal proprio partner, ciò potrebbe indurvi a rinchiudervi nel vostro guscio. Dovete capire che il fatto di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi non risolverà i vostri problemi. Cercate di aprirvi al dialogo e scoprite le ragioni che stanno mettendo in pericolo la vostra relazione. Siate felici ogni giorno per ciò che avete raggiunto e per la persona che avete al vostro fianco, che ha ampiamente dimostrato quanto siete importante, che vi ammira e si fida di voi. Evitate gli incontri clandestini che possono mettere in pericolo l'armonia della coppia. Se siete single, dovete prima conoscere voi stessi per poter trovare la vostra anima gemella. Perciò, concentratevi sulla vostra felicità. Una volta che siete soddisfatti di voi stessi, potrete esserlo assieme alla persona giusta per voi.: Indubbiamente, il cielo di ottobre favorirà le vostre attività lavorative e professionali o i vostri studi, soprattutto dalla prima settimana in poi, quando Urano si troverà bendisposto verso la vostra Casa astrologica, e da quel momento tutto cambierà e si rinnoverà. Ciò farà crescere la fiducia in voi stessi e vi darà la spinta necessaria che vi farà scalare le posizioni più elevate. Le aspirazioni a lungo rimandate ora potranno concretizzarsi, e molto probabilmente riceverete un aumento di stipendio oppure quella promozione che da qualche tempo state desiderando. Se invece siete alla ricerca di un nuovo lavoro, sono sicuro che non avrete particolari difficoltà a trovarlo.: Finalmente vi siete liberati della negatività di Marte finora dissonante, sebbene il suo transito non sia una condizione astrale del tutto favorevole, ma perlomeno vi sentirete più liberi e indipendenti, soprattutto, avrete più fiducia in voi stessi. Il modo ideale per vivere sano è mettere da parte le cattive abitudini sia nel mangiare sia nel bere. Frutta, verdura e carni senza grassi dovrebbero essere alla base di una dieta equilibrata.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 5, domenica 20 e martedì 29 ottobre 2024.