Oroscopo ottobre 2024 Pesci

Oroscopo del mese di ottobre 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

l'arrivo del mese di ottobre la prima cosa che voi Pesci dovete tenere presente è che Marte sta girando in leggera dissonanza con la vostra area zodiacale. Ciò significa che questo non è un buon momento per iniziare progetti a breve o lungo termine. In ogni caso, trascorsi i primi dieci giorni vi arriveranno buone notizie e alcuni dei vostri sogni lentamente prenderanno forma. Non vi resta che chiudere nel miglior modo possibile con il passato e iniziare con rinnovata fede queste miti giornate ottobrine.: L'orbita dissonante di Marte sin dai primi giorni di ottobre, è la conferma che le difficoltà in campo affettivo sono ancora lontane dall'essere superate per molti nativi di segno Pesci. Le umide serate autunnali vi peseranno molto e vi faranno meditare, ma la cosa brutta è che vi verranno pensieri negativi nonostante le persone intorno a voi cercheranno di risollevarvi il morale. Non state lì ad angosciarvi, perché dopo la seconda settimana avrete l'appoggio di Venere. La situazione astrale cambierà a vostro favore e voi tornerete ad essere l'adorabile persona di sempre, piena di fascino, pronta a innamorarvi e sedurre con infinita dolcezza. La prosperità e la felicità abbonderanno in casa vostra.: Come vi ho già accennato, l'inizio di ottobre si prospetta come un periodo d'instabilità e di cambiamento per molti Pesci. Ci potrebbe essere una profonda trasformazione nella società, impresa o Ente per cui lavorate, che vi condizionerà profondamente. Potrebbe cambiare la tipologia della vostra attività e voi potreste improvvisamente trovarvi a fare qualcosa che non avete mai fatto. Può capitarvi addirittura di cambiare lavoro o città. Se invece siete alla ricerca di un'occupazione, state tranquilli, poiché molto presto la troverete, dato che riceverete più di un'offerta di impiego. Non dimenticate che nella seconda parte di ottobre avrete con voi Giove e Nettuno che vi metteranno a disposizione circostanze davvero positive.: Il livello di benessere durante il mese di ottobre 2024 sarà piuttosto stabile ma, a causa della criticità della vostra situazione affettiva, potrebbero sopraggiungere momenti di ansia, quindi, dovrete imparare a canalizzare le vostre sensazioni perché molto presto tutto sarà risolto. Vedrete che non appena metterete in pausa le vostre apprensioni e vi sentirete a vostro agio, la vostra salute migliorerà. Un po' di attività fisica giornaliera vi aiuterà a mantenere la vostra bellezza.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 1, venerdì 11 e domenica 20 ottobre 2024.