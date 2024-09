Oroscopo ottobre 2024 Gemelli

Oroscopo del mese di ottobre 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

sarà in assoluto un momento memorabile per molti di voi nati nel segno dei Gemelli, poiché inizierà con un armonioso transito di Mercurio che è il vostro pianeta governatore. È il momento dei cambiamenti positivi. La prima cosa che dovete fare è cominciare a sorridere. Sbarazzatevi di quell'aria malinconica che vi appesantisce. Raddrizzatevi. Non trascinatevi come se portaste sulla schiena un sacco di patate. Una buona postura e un sorriso sul viso non solo miglioreranno il vostro aspetto fisico, ma faranno anche miracoli nella vostra mente.: Le stelle indicano che ottobre sarà uno dei migliori mesi dell'anno, soprattutto se vi state riprendendo da una brutta esperienza sentimentale. Con Venere bendisposta verso il vostro segno, saranno favorite le riconciliazioni. Vivrete momenti meravigliosi che condividerete con la persona speciale al vostro fianco. Non tormentatevi pensando di aver preso decisioni affrettate. Questo appartiene al passato e ora avrete l'opportunità di agire come desiderate. Vi accorgerete che il dialogo si farà più scorrevole e comunicare con la vostra dolce metà diventerà qualcosa di molto chiaro e rilassante. Inoltre, l'energia lunare sarà molto potente in questo periodo e vi incoraggerà a rimuovere dalla vostra vita ciò che non vi permette di essere felici. Se siete ancora single, forse è perché siete troppo esigenti. Voi Gemelli vedete difetti che non esistono nelle persone che cercano di avvicinavi. Cercate di mettere da parte i vostri pregiudizi. C'è qualcuno che vi sta aspettando e voi lo sapete. Fate un tentativo.: Ci saranno tre decadi ben definite durante il mese di ottobre. I primi dieci giorni saranno poco favorevoli, perciò, state attenti a non prendere impegni e, soprattutto, non firmate alcun contratto, nemmeno verbalmente. Nettuno dissonante vi invita a non sprecare tempo e denaro per cose inutili, piuttosto, conservate le vostre energie fino al giorno 10, quando la comunicazione con le persone si farà più fluida e voi potrete approfittarne per promuovere le vostre attività attraverso pubbliche relazioni. Dalla terza decade in poi, grazie all'azione rigenerante della Luna, le vostre idee cominceranno a prendere forma. Le questioni economiche assumeranno grande importanza e potrebbero sorgere buone opportunità che appariranno quasi senza cercarle.: Con Nettuno disarmonico a ottobre sarete nervosi più del solito e, siccome di solito i Gemelli tendono a somatizzare i problemi, rimanere calmi sarà fondamentale nei prossimi giorni se volete restare lontano dal dottore. Una dieta sana, soprattutto che contenga qualità depurative naturali, sarà ciò a cui dovreste attenervi. Anche la pratica di tecniche di meditazione, come lo Yoga, può essere adatto per il vostro equilibrio emotivo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 10, domenica 20 e lunedì 28 ottobre 2024.