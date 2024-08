Oroscopo settembre 2024 Vergine

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Vergine 🙎‍

(23 agosto ~ 22 settembre)

provenienti dasaranno un grande stimolo creativo per le vostre ambizioni. Ma la voglia di portare avanti più idee e progetti vi fa rischiare di disperdere le vostre energie. In effetti, questo non è un buon momento per presentare le vostre idee agli altri, il vostro stile di comunicazione potrebbe essere egocentrico e provocatorio, per cui le discussioni potrebbero facilmente surriscaldarsi e perfino degenerare. È probabile che stiate prendendo le cose troppo sul personale. Se questo è il vostro caso, sarà meglio essere più prudenti.: Un clima sereno prevarrà nella zona dei sentimenti degli innamorati della Vergine. Nel vostro vocabolario non c'è scritta la parola "separazione", e voi fate qualsiasi cosa affinché questo non succeda. A settembre 2024 avrete abbastanza spazio per discutere dei problemi con la persona che amate. Se c'è un conflitto con il vostro lui o la vostra lei, allora questo è il momento adatto per tentare un avvicinamento. Le incomprensioni svaniranno. La vostra connaturale inclinazione materialistica può mutare in una sorta di ricerca spirituale, o di affetto, che potrebbe consentirvi di avvertire la tanto necessaria pace della mente e la tranquillità. Se siete ancora single, per voi la fiducia e il rispetto sono necessari in amore. Ci vuole solo un po' più di tempo per farvi innamorare, ma una volta che succede, è per sempre. Presto arriveranno nuove esperienze d'amore.: In campo lavorativo potreste trovarvi di fronte a un sacco di problemi, perlomeno agli inizi del mese, a causa di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che si trova in una brutta posizione per voi della Vergine. Potrebbero nascere delle controversie sul luogo di lavoro. Nel settore professionale, in questo periodo la concorrenza si farà più aspra e voi dovrete lavorare più duramente se volete superare le sfide prefissate e raggiungere i vostri obiettivi. Non avviate cambiamenti, non vale la pena di correre inutili rischi. Nella seconda metà del mese gli affari si espanderanno e nuove imprese più redditizie percorreranno i viali di un maggiore benessere. Molte le opportunità di lavoro che vi si apriranno davanti, soprattutto nel settore informatico o in campi tecnici. Sarete in grado di raggiungere i migliori risultati verso la fine del mese.: A settembre, livelli di energia in zona Vergine saranno più alti dei mesi precedenti. Cercate di incanalare questa vitalità per vedere materializzare i vostri obiettivi e le ambizioni. È importante, però, che continuiate con con degli esercizi fisici periodici che vi consentano di prolungare la vostra buona forma. Un atteggiamento positivo vi incoraggerà ad andare avanti nella vita. Sarete in grado di sbarazzarvi di un disturbo che vi fa soffrire da un po' di tempo.I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 9, domenica 15 e lunedì 23 settembre 2024.