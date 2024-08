Oroscopo settembre 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

previsioni dell'oroscopo di settembre 2024 non sono del tutto favorevoli per i nati sotto il segno dello Scorpione. L'energia potrebbe diminuire, così come anche la fiducia in voi stessi. Non sarete in grado di esprimervi con gli altri come volete, per cui le relazioni in generale possono subire un calo improvviso. Fate attenzione a non avventurarvi in alcuna spesa indesiderata in questo momento. Certi pensieri di acquisti impulsivi hanno bisogno di essere sepolti per un bel po' di tempo.: Riguardo alla vostra vita affettiva, alcuni aspetti negativi possono sopraggiungere a causa della presenza dissonante di Saturno. Alcune crisi potrebbero manifestarsi durante questo periodo. Dovrete mettere in pratica la vostra abilità di pensiero ed evitare di perdere il controllo, sebbene stavolta sarà un po' più difficile. Se riuscite a fare questo, troverete più gioia e serenità nella vostra relazione di coppia. Allo stesso modo, le vostre capacità seduttive si espanderanno e la persona al vostro fianco ne sarà stupita. Se siete single, avrete bisogno di mettere un maggiore entusiasmo e romanticismo nei vostri corteggiamenti. Ad ogni modo, se siete alla fine di una pagina sentimentale, quella successiva si prospetta molto più promettente.: A settembre ci saranno forze astrali favorevoli che vi aiuteranno a riprendere le idee e i progetti che avevate interrotto nei mesi precedenti. Attenzione, però, perché alcuni pianeti dissonanti, come Saturno e Plutone, sono in agguato, pronti a nuocervi. Le attività potrebbero non prendere la giusta direzione o per lo meno non all'altezza delle vostre aspettative. Vi troverete a prendere decisioni che non danno la garanzia del successo. Dal punto di vista finanziario dovrete stare attenti a quello che fate con i vostri soldi e investire solo quando siete sicuri, perché potreste non essere in grado di recuperare più nulla.: Occasionali piccoli problemi di salute sono possibili in questo mese. Abbiate cura di voi stessi cercando di evitare ogni imprudenza. Non dovrete preoccuparvi eccessivamente ma occorre fissare un limite ai vostri obblighi e stabilire un ritmo di riposo. Alla fine del mese una rinnovata fonte di energia arriverà in vostro soccorso.I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 10, sabato 21 e sabato 28 settembre 2024.