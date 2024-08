Oroscopo settembre 2024 Sagittario

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

c'è una cosa che in questo periodo vi contraddistinguerà dagli altri, è che non vi porrete nessun limite. Qualsiasi cosa riuscirete a realizzare la sentirete sempre troppo stretta e vorrete avere sempre di più. Supererete con facilità i problemi esistenti riuscendo a prendere le giuste decisioni. Dovrete però evitare di stancarvi troppo, e rimanere leali nei confronti delle persone che vi vogliono bene.: Settembre 2024 inizia con ottime prospettive per molti nati nel segno del Sagittario, poiché Mercurio e Venere in questi giorni sono particolarmente positivi soprattutto verso quelli di voi che sono prossimi al matrimonio. Chiaramente, anche se siete già sposati o conviventi, questo sarà un ottimo periodo che vivrete con gioia e soddisfazione. La vostra relazione diventerà più stabile e riuscirete a sopportare le agitazioni anche più turbolente generalmente previste in un legame a due. Trascorrerete dei momenti interessanti con la persona con cui condividete le vostre giornate e insieme gioirete della comprensione reciproca. Se siete soli, sentirete la necessità di concentrarvi sulla volontà del vostro cuore, di andare alla ricerca di chi è veramente sincero. Si creeranno nuove occasioni per una lusinghiera relazione a lungo termine.: Nei prossimi giorni potreste sentirvi un po' confusi, con la sensazione che le cose non siano facili per voi, ma qualcosa di inaspettato darà una nuova direzione alla vostra vita e ciò che vi preoccupa, si dissolverà, mentre le vostre possibilità di successo si moltiplicheranno. Non importa quale lavoro o professione stiate svolgendo, perché a settembre 2024 il Sagittario troverà il successo su tutti i fronti. Gli influssi planetari vi aiuteranno a muovervi in avanti senza molti sforzi. Tutti gli ostacoli e gli impedimenti che avete dovuto affrontare ultimamente svaniranno nel nulla. Ci sarà un grosso rilancio delle vostre prospettive di carriera. Gli investimenti immobiliari vi porteranno dei buoni profitti.: Con Saturno che dall'alto vi fa l'occhiolino, sarà meglio adottare una linea più adatta per non appesantire il fegato, evitando qualsiasi cibo che possa essere nocivo al nostro naturale laboratorio chimico. In agguato ci potrebbero essere anche dei dolori reumatici o muscolari. Una febbre improvvisa potrebbe rovinare alcuni vostri piani. Fate attenzione ai problemi di salute legati alla testa e al naso. In questi casi bisogna che ricorriate al vecchio motto che dice, prevenire è meglio che curare.I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 3, giovedì 12 e martedì 24 settembre 2024.