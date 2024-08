Oroscopo settembre 2024 Leone

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

continua a muoversi in armonia con il vostro spicchio di cielo apportando nuova energia e vitalità a molti nativi Leone. Avrete senz'altro delle buone opportunità e la possibilità di ridare un po' di luce alle vostre giornate. Il mese di settembre non poteva avere un migliore esordio per voi, poiché anche Venere, la dea della bellezza, è bendisposta verso la vostra casa solare, rendendo questo periodo più propizio che mai.: Grazie all'opera combinata di Giove e di Venere, la vostra vita affettiva si tinge di rosa. Durante mese il mese di settembre l'area zodiacale assegnata al Leone sarà caratterizzata soprattutto da un provvidenziale transito astrale, per cui sarà un periodo ideale per chi ha voglia di mettere un poco di ordine nella propria sfera sentimentale, tanto in famiglia quanto nelle amicizie. Se siete ancora single, questa è la vostra occasione migliore, quella in cui avete l'opportunità di poter individuare la vostra anima gemella. Se saprete afferrare questa occasione, potrete rifarvi di tutto il tempo passato in letargo, perché con i favori di questa travolgente configurazione cosmica sarete in grado di riconquistare con slancio la vostra vita e così anche i vostri sentimenti.: L'oroscopo del mese di settembre 2024 porta con sé la fortuna che vi aiuterà ad accrescere la vostra attività e il lavoro. Non esitate ad esprimere voi stessi. La vostra vita professionale sarà più dinamica rispetto al passato. Saprete trovare le soluzioni a tutti gli ostacoli che arrivano dalla vostra parte. Sarà un buon periodo riguardo le vostre iniziative e al miglioramento della vostra vita in generale. Il Sole vi sostiene più di ogni altro e vi sta preparando la strada per degli incontri con persone importanti che sapranno riconoscere ed apprezzare le vostre capacità professionali. Grazie a questo irrepetibile disegno astrale riuscirete ad avviarvi nella giusta direzione realizzando progetti grandiosi. Non solo il vostro prestigio crescerà, ma potrete anche contare anche su buoni guadagni.: In generale, la vostra salute sarà buona per tutto il mese di settembre. Per molti di voi Leone c'è in arrivo una nuova fonte di energia che vi aiuterà a concretizzare le vostre aspirazioni nella vita. Non sarà necessario preoccuparsi più di tanto sul fronte del benessere in generale, ma mettete nella vostra agenda delle lunghe passeggiate mattutine.I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 3, giovedì 12 e lunedì 30 settembre 2024.