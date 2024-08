Oroscopo settembre 2024 Capricorno

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

prossime quattro settimane i nativi Capricorno saranno più creativi, intraprendenti e anche ottimisti del solito. Giove, il pianeta della prosperità, della crescita, dell'espansione e della buona sorte, vi metterà di fronte a delle buone occasioni che dovrete sfruttare subito se volete migliorare la vostra vita sia nella sfera lavorativa sia in quella personale e sentimentale.: Presto le porte della vostra vita affettiva si spalancheranno. Ci sono buone stelle a vostro favore che vi aiuteranno a consolidare e a rendere stabile il fronte dei sentimenti. Questo è il momento giusto per esprimere i vostri pensieri e i vostri sogni alla persona accanto a voi. Assicuratevi solo di tracciare una linea affinché la vostra vita professionale non entri troppo nelle abitudini di quella affettiva. Non nascondete nulla alla vostra metà. Nel vostro oroscopo di settembre sono previste coccole e tenerezze per quasi tutta la durata del mese. Se siete ancora single, per quelli di voi che inizieranno una storia in questo periodo sono favorite le relazioni a lungo termine.: Un lavoro duro ma ricco di premi è ciò che andrete a realizzare in questo mese di settembre 2024. Vi saranno date le carte vincenti affinché otteniate ottimi successi. Più gravoso sarà il peso da sopportare tanto più saprete dimostrare di essere la persona meglio preparata per poter affrontare i progetti in corso. Il guadagno che riuscirete a portare a casa, così come anche il segno di apprezzamento per il vostro impegno, sarà la prova che tutto ciò che farete riceverà il successo e la soddisfazione che meritate. Potrete saldare tutte le bollette che erano in attesa di pagamento. Inoltre potrete comprare molte cose, come un vestito nuovo, dei cosmetici, un bel gioiello, ecc. Meritate questo regalo.: Il mese di settembre potrebbe iniziare con qualche lieve disturbo per molti Capricorno, che però andrà scomparendo già dopo la prima settimana. Un'energia positiva v'irradierà e per voi dovrebbe cessare ogni fonte di preoccupazione da questo versante. Ad ogni modo, cercate di evitare qualsiasi condotta che possa compromettere il vostro benessere e consultate il vostro medico curante in caso di problemi.I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 1, domenica 15 e mercoledì 25 settembre 2024.