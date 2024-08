Oroscopo settembre 2024 Cancro

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

siete alquanto ingenui anche se pensate di essere molto furbi. Questo mese vi conviene non sottovalutate gli influssi di Urano, che vi spingerà a prendere decisioni su alcuni cambiamenti. Fate molta attenzione ed esaminate attentamente ogni proposta che vi arriverà nei prossimi giorni. Fa d'uopo che vi comportiate in modo chiaro e trasparente, evitando manovre traverse come il far credere a voi stessi delle verità rivedute e corrette. Dovete guardare in faccia la realtà se non volete ritrovarvi in situazioni che poi saranno difficili da controllare.: A causa di dubbi e incertezze, a settembre potrebbero sorgere delle incomprensioni nella vostra vita sentimentale. Alcuni eventi non troppo cristallini potrebbero causare dei litigi tra voi e la persona con cui condividete le vostre giornate. Dovrete usare tutta la vostra sensibilità e disponibilità se volete riuscire a non rovinare il vostro legame d'amore. Evitate gli scontri e siate prudenti. Cercate di non perdere il vostro ottimismo e sentitevi orgogliosi del modo in cui affrontate le battute d'arresto. Presto riuscirete a trovare un rimedio a situazioni che ora sembrano non avere via d'uscita. Per i cancerini dal cuore libero, grazie all'energia positiva di Venere, questo è un buon momento per stabilirvi con il partner più adatto a voi e vivere felici.: Le vostre fatiche precedenti porteranno buoni risultati specialmente verso la metà del mese di settembre 2024, quando ci sarà una crescita generale in tutte le aree della vostra vita. Il successo sta arrivando per la vostra gioia. Le vostre idee e i propositi adesso sono in grado di prendere le ali. Vi saranno date alcune opportunità per mostrare la vostra grandezza d'animo al mondo. Non siate nostalgici del passato, vivete il presente e progettate per il futuro, che per voi si prospetta brillante come il Sole.: Alcuni segnali suggeriscono che nelle prossime settimane le energie dei nati nel segno del Cancro potrebbero essere abbastanza indebolite. Proteggetevi dallo stress allontanando le tensioni. State calmi e lasciate che l'armonia prevalga. Potreste diventare un po' pigri durante la seconda metà del mese, non lasciate che la fiacca vi domini. Esercizi regolari vi aiuteranno a rimanere in buona forma.I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 5, giovedì 19 e domenica 29 settembre 2024.