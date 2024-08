Oroscopo settembre 2024 Bilancia

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Bilancia ⚖

(23 settembre ~ 22 ottobre)

il cielo in buon aspetto verso la vostra area zodiacale, per voi Bilancia si prospetta un ottimo inizio del mese di settembre. Sarà un periodo assai positivo in cui non mancherà anche un pizzico di fortuna. Cercate di cogliere le opportunità in arrivo creandovi intorno degli spazi sicuri che vi consentano un futuro senza grossi patemi d'animo. Presto potrete raccogliere i frutti degli sforzi passati per reinvestirli nel lungo termine.: La vostra vita affettiva si manterrà generalmente su buoni livelli. Sin dall'inizio del mese, voi nativi della Bilancia potrete vivere serenamente la vostra relazione d'amore. Sarete in grado di capire ciò che pensa il vostro partner e vivere assieme a lui o lei il legame sentimentale in modo soddisfacente. Ricordate, però, che la magia dell'amore è sorretta dalla vostra personalità emotiva, per cui cercate di evitare dubbi e sospetti e lavorate per far crescere l'armonia. Quelli di voi che vivono una storia duratura potrebbero avere qualche sorpresa inaspettata, come la notizia della nascita di un figlio. Se siete single, Venere esalterà in voi i migliori sentimenti e chiunque avvicinerete vi percepirà come un fiore profumato. Siate spontanei e vedrete che affascinerete il cuore della persona che volete conquistare.: Questo è un periodo in cui le competenze professionali saranno messe a dura prova. Voi Bilancia dovreste comunque uscirne indenni poiché riceverete l'energia necessaria per portare avanti le vostre idee. Vedrete molti dei vostri piani prendere le ali. Se avete in programma un cambiamento o una modifica, nei prossimi giorni ci saranno buone opportunità ma dovrete pensarci bene prima di prendere qualsiasi decisione importante, soprattutto per quanto riguarda gli affari e il commercio. All'inizio potreste trovarvi ad affrontare alcuni ostacoli ma poi il successo finalmente busserà alla vostra porta. Riuscirete ad ottenere il massimo dei benefici grazie agli aspetti positivi di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che vi aiuterà ad agire al meglio delle vostre capacità creative e ad avere risultati soddisfacenti.: Sarete energici e pieni di fiducia. Le persone intorno a voi troveranno il vostro viso luminoso e felice. Questo dovrebbe essere un periodo di crescita positiva nel campo della salute e del benessere. Alcuni disturbi digestivi e nervosi sono possibili, ma voi saprete recuperare istantaneamente. Controllate la collera e cercate di rimanere sereni e allegri. Occorrerà anche che prendiate delle decisioni importanti che riguardano la dieta da seguire e l'esercizio fisico da eseguire.I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 7, venerdì 20 e lunedì 30 settembre 2024.