Oroscopo settembre 2024 Acquario

Oroscopo del mese di settembre 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sarà favorevole per tutto il mese di settembre 2024, specialmente per quanto riguarda il settore del lavoro e della professione. In campo sentimentale, invece, ci potrebbe essere qualche intoppo, ma che si può facilmente superare con un poco di comprensione da parte vostra. Il fatto è che Mercurio sembra come se si fosse appena svegliato e si strofina gli occhi ancora mezzo intontito. Perciò, è probabile che in questo momento abbiate la tendenza a essere un poco distratti ed è facile che vi facciate condizionare dalle chiacchiere della gente intorno a voi.: È tempo di prendere una decisione coraggiosa ed è quella di cambiare il vostro stile di vita con la convinzione che questo cambiamento sia a vantaggio della vostra relazione d'amore. Forse in questo periodo siete troppo concentrati in altre cose e la persona accanto a voi si sente trascurata. Forse non accetta più la non confortevole posizione di dover dire soltanto ciò che fa piacere a voi. Forse il vostro partner si sente escluso dal vostro mondo e voi non riuscite a comprendere che cosa abbia portato al raffreddamento della relazione. In questo caso, fareste bene a dar fondo al vostro coraggio e affrontare a viso aperto la situazione. Tutto si può aggiustare ma il troppo egoismo può rovinare tutto. Un viaggio porterà un nuovo entusiasmo. Se ancora non avete nessun legame, una storia d'amore è in prospettiva. Afferrate il presente per costruirvi una base solida per il futuro.: Sul fronte delle attività, il mese di settembre porterà molti vantaggi ai nati sotto il segno dell'Acquario. Sarà un periodo di enormi possibilità e con buone opportunità di crescita per il vostro futuro. Il vostro invidiabile fiuto negli affari finanziari vi permetterà di gestire e far crescere il vostro denaro come nessun altro. Una trovata imprenditoriale potrà consentire di fornirvi un reddito migliore per il futuro. Le stelle indicano alcune entrate supplementari oltre allo stipendio. Assicuratevi soltanto di non avere atteggiamenti impulsivi, perché in questo momento potrebbero danneggiarvi.: Questo è un periodo di grande vitalità per voi dell'Acquario, a patto di non essere troppo ricettivi nel farvi carico delle ansie e le preoccupazioni di altri. Ciò potrebbe essere dannoso per il vostro benessere. Mettete da parte le vostre emozioni e i sentimenti per un po' di tempo e fate in modo di utilizzare sapientemente le vostre energie. Siate pronti a rilassarvi e meditare quando l'ambiente si riscalda.I vostri giorni fortunati del mese, sono: venerdì 6, lunedì 16 e giovedì 26 settembre 2024.