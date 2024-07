Oroscopo agosto 2024 Vergine‍

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

gli aspetti positivi che il pianeta Giove vi regalerà per buona parte del mese di agosto 2024, la fortuna vi sorriderà e gli inconvenienti che finora hanno complicato la vostra vita, come per magia scompariranno. Potreste ricevere del denaro inaspettato che rafforzerà la vostra economia.: Questo mese gli innamorati Vergine non si potranno lamentare, sebbene non mancherà qualche litigio con la persona cara, ma non dovrete dare troppo peso, perché che fa parte solamente di un'abitudine, oppure può essere il segnale di un desiderio speciale. Potreste avere difficoltà a manifestare i vostri sentimenti, ma l'amore vince tutto, quindi, esprimetevi in tutta sincerità e incoraggiate la persona che avete accanto a fare lo stesso con voi. Se vivete da soli, avrete molte occasioni in questo periodo. Potrete scegliere di essere riservati, e questo non farà che aumentare il vostro fascino, mettendovi al centro dell'attenzione dei numerosi ammiratori. Apritevi al nuovo e a lasciate che le cose fluiscano. Esprimete le vostre emozioni e non abbiate paura di dire ciò che sentite.: Voi della Vergine siete uno dei più grandi misteri dell'Universo. La vostra tenacia è sconfinata e i vostri standard sono elevati. Voi siete dei grandi lavoratori, con un occhio particolare per i dettagli e una straordinaria capacità di scoprire i migliori percorsi di progresso. Riuscite ad adattarvi e prosperare anche nelle circostanze più avverse. Perciò, anche se nei prossimi giorni troverete delle opposizioni a ciò che volete fare, sarete instancabili e nessuno sarà in grado di sconfiggervi perché non vi arrenderete. A fine mese potrebbe arrivarvi una proposta molto interessante. Se siete in cerca di lavoro, un viaggio in un nuovo territorio potrebbe ripagare le vostre aspettative.: Ad agosto la vostra grazia e l'equilibrio fisico sarà in aumento, così come le vostre doti di intuizione, con un ritmo costante, mai monotono. Le vostre idee saranno fertili e la creatività più brillante. Tuttavia, l'ansia può essere un problema. Pensieri o preoccupazioni ossessivi possono causare tensioni, mal di testa o interruzioni del sonno. Attenzione a non saltare o rimandare i pasti, ciò potrebbe portarvi dei problemi digestivi.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 7, domenica 18 e lunedì 26 agosto 2024.