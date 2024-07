Oroscopo agosto 2024 Toro

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

per voltare una pagina assai fortunata del vostro diario. Qualcosa che vi interessa molto e che era rimasto come paralizzato, adesso può ripartire. Non perdete le opportunità in arrivo e non lasciate che i vostri dubbi vi paralizzino. Con Venere favorevole alla vostra area zodiacale, la magia può apparire nella vostra vita.: Il vostro elemento Terra vi aiuterà a stabilizzare il ciclo dell'Acqua con l'elemento Fuoco, portando maggiore armonia nell'Aria che respirate. La bellezza fiorirà intorno a voi. Sarete attratti dal mondo naturale e avrete un legame speciale con gli animali. Se siete sposati o in una relazione di convivenza, noterete dei miglioramenti sul fronte interno. L'armonia sarà generalmente buona, tuttavia, fate attenzione alle infedeltà, perché possono causare sconvolgimenti e profonde ferite che poi saranno lente a guarire. Se vi trovate nella condizione in cui la fiducia è venuta a mancare, vi consiglio di considerare bene ciò che vi aspettate dal vostro partner e se è la persona che fa davvero per voi. Se siete single, mantenere la mente aperta ed evitate di prendere impegni affrettati. Se è scritto nel vostro destino, l'amore si svilupperà in modo naturale.: Questo è un periodo positivo in generale per la crescita economica e la prosperità. Ci sarà un miglioramento delle vostre capacità intuitive, mentre il vostro talento per la stabilità potrà aiutarvi a far crescere e prosperare i vostri progetti e le iniziative. Dovete, però, stare attenti perché potreste rimanere delusi dal tradimento di una persona che lavora al vostro fianco e che considerate amica. Se siete in cerca di un'occupazione, giacché siete un lavoratore di qualità ed efficienza, non avrete certo problemi nel trovare un lavoro. Non vi accontentare di quello che avete sempre fatto. Reinventatevi e mettete un po' di emozione nella vostra vita.: Il Sonno potrebbe essere un problema per voi nativi Toro durante le prossime 31 notti di agosto, specialmente se avete passato la mezza età. Un regolare programma e una pratica di respirazione profonda prima di dormire, possono aiutarvi a migliorare il sonno. Potreste anche essere soggetti a problemi del nervo sciatico o problemi alla schiena o alle ginocchia. Lunghe passeggiate, l'aerobica, lo stretching, i pesi leggeri, lo yoga o il ballo liscio, possono aumentare la flessibilità e l'elasticità dei muscoli e delle ossa.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 7, giovedì 15 e martedì 27 agosto 2024.