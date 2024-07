Oroscopo agosto 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

finisce un amore, vi rimane una ferita che a volte nemmeno il tempo riesce a cancellare. È un segno che vi resta per tutta la vita e serve a farvi ricordare quanto sia grande la fragilità interna al vostro cuore. Chi come voi l'ha vissuto, non se lo potrà mai dimenticare.: L'amore è sempre un'avventura con lo Scorpione. Ad agosto 2024, la vostra natura appassionata ritroverà la sua espressione migliore e il vostro elemento acqua scorrerà in armonia. Sarà un mese di rinascita per molti nativi di questo instancabile segno zodiacale. Se avete già una relazione fissa, per voi sarà un periodo promettente. Le unioni saranno benedette da armonia e successo e le relazioni si faranno più tenere, romantiche e fantasiose. Se siete ancora single, la creatività e il corteggiamento saranno favoriti da incontri casuali. L'amore vi aspetta nei posti più inattesi. Legami brevi si alterneranno, anche se per alcuni di voi potrebbero mutare in unioni a lungo termine. In generale, le vostre previsioni assicurano che siete in un buon momento per incontri e divertimento.: Il lavoro autonomo e l'imprenditoria saranno i favoriti del mese di agosto 2024. Potrete disporre di un buon fiuto per gli affari e il vostro senso di messa a fuoco sarà più che eccellente. Voi dello Scorpione non siete molto tolleranti verso il lavoro sedentario o da scrivania e di solito riuscite ad ottenere ciò che volete. La determinazione che avete per arrivare al successo vi porterà ai massimi livelli e in questo momento avete un grande potenziale per un avanzamento di carriera. È un buon periodo per chiedere una promozione o un aumento. Se siete alla ricerca di un lavoro, le possibilità di trovare un impiego soddisfacente sono molto alte.: La vostra salute si manterrà su un livello di stabilità. Attenzione però ai segnali di pericolo che possono giungere da problemi di affaticamento, sia a livello fisico che emotivo. Riposo e relax saranno di vitale importanza. Evitate i pasti veloci, gli alimenti lavorati e le calorie in eccesso. Potrete ottenere dei benefici svolgendo attività all'aria aperta, come passeggiate a piedi o in bicicletta. Se siete uno Scorpione donna che vuole rimanere incinta, questo è un periodo fertile e potrebbe portarvi delle belle sorprese.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: venerdì 2, domenica 11 e venerdì 30 agosto 2024.