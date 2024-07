Oroscopo agosto 2024 Sagittario

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

a lasciarvi il passato alle spalle e, se avete commesso degli errori, cominciate un nuovo progetto. Giove, il vostro pianeta governatore, vi trasmetterà l'energia necessaria per farvi raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Questo è anche un buon momento per un aggiustamento di carriera.: Agosto può essere un mese stuzzicante per voi Sagittari. Passioni mai sopite, covate sotto una calma superficiale, potrebbero emergere con improvviso vigore. Tutto ciò può risultare molto soddisfacente se preso nelle giuste dimensioni, ma devastante se le vostre energie sono concentrate verso il rancore o il risentimento. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, questo periodo è portatore di frenetiche opportunità che vi metteranno in connessione con la persona dei vostri sogni. Qualcuno in passato vi ha deluso, ma questo non è il momento dei rimproveri che indeboliscono le vostre energie. Le vostre previsioni dicono che potreste incontrare questa persona durante le vostre attività all'aperto o in eventi colturali, o anche in biblioteca.: Tenetevi pronti affinché nulla possa offuscare tutto ciò che il destino ha preparato per voi. Vi si presenteranno delle buone opportunità e potrete prendere le iniziative che aspettavate da tempo. I vostri piani sono sulla strada giusta e ciò che desiderate si avvicina. Se state salendo la scala del successo, riuscirete a fare grandi progressi. Le risorse non mancheranno e la vostra rapidità di pensiero, tipica del Sagittario, vi farà identificare delle opportunità che gli altri non sempre percepiscono. Attenzione, però, a non muovervi troppo in alto o troppo in fretta. In ogni caso, sarete leader, motivatore e fonte di ispirazione per molti.: Un evento inaspettato vi riempirà di di fiducia e ottimismo. Sintonizzatevi sulle vostre esigenze personali ed evitate di assumervi dei fardelli emotivi che vi possono rallentare. Tensioni inespresse potrebbero potrebbe degenerare e causare una varietà di sintomi fisici come bruciori allo stomaco, disturbi intestinali, dolori articolari o mal di testa. La buona nutrizione è un fattore importante.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 3, martedì 13 e martedì 27 agosto 2024.