Oroscopo agosto 2024 Pesci

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

l'amore dura solo il tempo di una candela che quando si spegne vi porta nel precipizio fino a diventare il ritratto di un castigo. Prima acqua di rosa, poi piove a dirotto, e delle rose ci rimangono solamente le spine.: Le previsioni d'amore in quest'oroscopo del mese di agosto 2024 sono tutt'altro che monotone per voi Pesci. Se siete sposati o in una relazione sentimentale già avviata, vi accorgerete che le ferite non solo avranno una grande capacità di guarire in fretta ma riusciranno a creare più forza interna alla coppia. Vi consiglio, però, di fare attenzione alle dicerie di qualcuno che non vuole vedervi felici. Non fidatevi di ciò che la gente dice, ma, soprattutto, non nascondete i vostri veri sentimenti alla persona al vostro fianco. Se invece state cercando l'anima gemella, la vostra futura metà può essere qualcuno che già conoscete oppure una persona che non avete mai incontrato ma che avete la sensazione di avere già visto. Le avventure abbonderanno. Relazioni casuali possono formarsi e sciogliersi, portando a vivere storie di lunga durata, o, semplicemente, si susseguiranno come vascelli che passano nella notte.: Nel corso del mese di agosto, le iniziative imprenditoriali possono cominciare bene se conoscete i vostri limiti e vi affidate ai vostri punti di forza. Anche se siete più propensi verso il lavoro indipendente, è meglio collaborare con qualcuno che si integri alle vostre idee. Sappiate che non sempre si può essere d'accordo con il partner di lavoro, talvolta si rende necessario un compromesso. La fiducia sarà essenziale per il vostro successo.: Ad agosto, alcuni piccoli problemi di salute possono sopravvenire soprattutto se lasciate che lo stress abbia la meglio su di voi. Mantenete viva la consapevolezza dei bisogni del vostro benessere. Evitate l'assunzione di sali e grassi e assicuratevi di bere molta acqua, poiché a voi Pesci la disidratazione può causare dei seri problemi.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 4, mercoledì 14 e sabato 31 agosto 2024.