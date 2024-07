Oroscopo agosto 2024 Leone

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

riceverete l'energia necessaria per affrontare gli ostacoli che potrebbero sorgere sul vostro cammino. Sentirete di avere la forza per arrivare dove volete. Tutto cambierà in meglio se affronterete gli eventi con ottimismo e con la piena fiducia nelle vostre possibilità. Verso la fine del mese l'amore potrebbe bussare alla vostra porta.: Voi Leoni avete un cuore sincero, uno spirito guerriero e un'insaziabile voglia di vivere. Se siete già impegnati in un legame affettivo, vi accorgerete che la crescita interiore vi arricchisce. Assicuratevi di ascoltare sempre le esigenze del vostro partner e la vostra relazione sarà rallegrata da piacevoli avventure. Fate attenzione perché una persona del passato potrebbe voler entrare di nuovo nella vostra vita. Ricordate perché quella storia è fallita e non date un'altra possibilità a ciò che un giorno vi ha fatto soffrire. Se siete soli, di sicuro non risentirete della mancanza di ammiratori, o ammiratrici. Gioirete della compagnia di persone che vi daranno modo di cogliere opportunità per il romanticismo. Se state cercando la vostra anima gemella, molto probabilmente negli ultimi giorni di agosto sarà proprio lui o lei che troverà voi.: Se lavorate in proprio, avete il successo già impresso sulla fronte. Il talento e la motivazione vi consentiranno di ottenere ottimi risultati. E quando il gioco si farà duro, saprete mettere il cuore e l'anima in tutti i vostri sforzi. Con il vostro entusiasmo e la dedizione saprete trasformare un'idea o un suggerimento in uno straordinario successo. Fate attenzione, però, perché tutto ciò avverrà solamente se crederete fortemente in voi stessi e nei vostri progetti. Se siete disoccupati o in cerca di un nuovo lavoro, per voi Leoni sono disponibili diverse opportunità redditizie che si protrarranno fino a tutta l'estate e nei primi mesi autunnali.: Piccoli problemi di salute potrebbero affiorare, anche se, in generale, agosto sarà uno dei migliori mesi dell'anno 2024 in quanto a benessere e felicità. La vostra autostima salirà alle stelle perché finalmente vi sentirete padroni della vostra vita e sarete felici di prenderne il timone. Non lasciate che i problemi degli altri disturbino questo bel momento che state attraversando.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 4, lunedì 12 e mercoledì 28 agosto 2024.