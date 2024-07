Oroscopo agosto 2024 Gemelli

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

la fortuna camminerà al vostro fianco, sebbene delle piccole spine saranno difficili da togliere. Prosperità e successo arriveranno quando meno ve lo aspettate. Sarà un buon momento per apportare modifiche alle vostre abitudini quotidiane. In amore vivrete dei momenti dolci e teneri. Nell'ambiente di lavoro avrete una piacevole sorpresa.: Se siete sposati o conviventi, la comunicazione sarà fondamentale per voi. Se invece avete una relazione in cui manca l'equilibrio, probabilmente avrete dei problemi. Fortunatamente, Venere è molto favorevole verso l'area zodiacale dei Gemelli e questo vi aiuterà a lavorare su alcune questioni di fiducia prima che queste si aggravino. Esprimete alla persona che avete accanto le vostre esigenze in modo chiaro, e incoraggiatelo/la a fare lo stesso con voi. Se siete disposti a lavorare sulle aree più critiche, troverete presto le soluzioni. Se siete ancora single, in cerca di avventura, preparatevi a ricevere parecchie emozioni. Molte avventure vi attendono. Non mancheranno ammiratori o ammiratrici, che, affascinati dal vostro senso di umorismo e la simpatica natura frizzante, faranno ogni sforzo per arrivare a conoscervi meglio.: Voi nati nel segno dei Gemelli riuscite a dare il meglio sul lavoro quando siete intellettualmente stimolati. Viceversa, è facile che vi sentiate annoiati o frustrati se fate lavori di routine. Ad agosto 2024 riuscirete a portare un tocco di classe e raffinatezza in tutto quello che fate. Attenzione, però, a non incanalarvi in situazioni o visioni irrealistiche. Siete sognatori e ottimisti per natura, perciò, ricordatevi anche di concentrarvi sulla dura realtà. Se siete in cerca di un'occupazione, non dovreste aspettare a lungo. Siete una persona intraprendente e riuscirete a trovare il modo per generare reddito a prescindere dalle circostanze. Il vostro entusiasmo e il talento per l'apprendimento, può farvi primeggiare, anche se siete meno esperto di altri.: La vostra salute potrebbe avere degli alti e bassi nei prossimi 31 giorni di agosto, per questo è importante che vi prendiate cura di voi stessi. Cercate serenità ed evitate nervosismi o tensioni. L'aromaterapia con oli ed essenze concentrati può esservi utile per calmare la mente e sollevare l'umore. Ogni attività di movimento orientato alla respirazione e alla consapevolezza del corpo, saranno favorevoli. Provate a fare lunghe passeggiate.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 12, domenica 18 e giovedì 29 agosto 2024.