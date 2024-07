Oroscopo agosto 2024 Capricorno

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sorgono ostacoli nel raggiungimento dei vostri obiettivi, evitate il pessimismo che a volte affiora in voi, e non abbandonate mai i vostri sogni perché le energie cosmiche, insieme alla vostra forza interiore e la perseveranza, vi aiuteranno a realizzarli.: Quando siete innamorati voi capricorni rivelate un inedito lato poetico che è meno evidente in altri periodi dell'anno. Se siete già vincolati da un legame sentimentale, ad agosto 2024 è facile che incontriate qualche intoppo sulla vostra strada, anche se in generale questo è un periodo positivo sentimentalmente parlando. Voi sapete amare profondamente e quando vi impegnate in una relazione siete disposti a lavorare sui problemi che inevitabilmente nascono dalla convivenza. Non siate riluttanti a condividere i vostri bisogni e i sentimenti più profondi. La fiducia e l'onestà vi aiuteranno a forgiare il legame affettivo rendendolo più forte, mentre la freddezza emotiva può avere degli effetti infelici e divenire causa di rottura. Se siete single, sotto il Sole di agosto non vi annoierete per niente. Per molti Capricorno sono previste scappatelle romantiche, avvincenti corteggiamenti ed esplorazioni creative.: Il vostro elemento terra consente di filtrare l'azione dell'acqua e moderare l'elemento fuoco, mentre il progresso è nell'aria davanti a voi e va verso l'alto. Con il vostro talento riuscirete a tirare fuori il meglio da questo periodo. Con la vostra volontà indomabile sarete una fonte di ispirazione per gli altri. Se avete un progetto in mente, in questi giorni troverete un modo per realizzarlo. Se invece siete alla ricerca di un lavoro, vi consiglio di restare fedeli ai vostri valori e cercare un'attività che più vi piace, poiché in un ambiente di lavoro non idoneo potreste diventare incostanti e imbronciati.: Le belle giornate estive possono stimolare il vostro palato, per cui, fate attenzione agli eccessi. Gli effetti di dolci o cibi fritti possono soffermarsi a lungo dopo che è passato il piacere. Le previsioni di agosto vi invitano alla moderazione nel mangiare e di eseguire un corretto esercizio fisico. L'attività di prevenzione cardiovascolare è sempre favorevole al fine di evitare problemi di circolazione o ipertensione.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 5, mercoledì 14 e domenica 25 agosto 2024.