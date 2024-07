Oroscopo agosto 2024 Bilancia

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

anche se piove non ve ne importa nulla, perché per voi è come se ci fosse sempre il Sole. Chissà i sogni farete, che non si possono nemmeno immaginare. Se riuscirete a non perdere il buonumore, potrete superare qualsiasi momento difficile e vivere con serenità.: Siete una persona vera, con un cuore gentile e uno straordinario senso di stile. La vostra aura ad agosto sarà calda e accogliente con chi è vicino a voi. Il vostro dono della parlantina diventerà irresistibile, così come anche la vostra intraprendenza. Riuscirete a tirare fuori il meglio in ogni situazione, anche in quelle estreme. Se siete sposati o conviventi, l'amore diverrà più forte. Per alcune delle donne Bilancia può verificarsi un cambiamento nella relazione sentimentale. A capovolgerlo in meglio potrebbe essere una gravidanza. Se siete single, troverete tantissime opportunità. Il romanticismo può affiorare in luoghi strani e con modi insoliti. Se state cercando la vostra anima gemella, questa persona può apparire in un posto dove la Terra, l'Aria, il Fuoco e l'Acqua lavorano insieme e in armonia.: Il vostro ottimismo sarà irrefrenabile e con il vostro essere lungimiranti potrete trionfare su qualsiasi avversità. Crescerà in voi la voglia di guadagnare sempre di più. Fate attenzione, perché ciò può portarvi a perdere di vista l'amore e i sentimenti, facendovi trascurare i doveri che avete verso chi vi sta vicino. Se state pensando di cambiare o di aprire una nuova attività, o se avete intenzione di comprarvi un'auto nuova, oppure vi va di fare un piccolo investimento, questo è un buon momento per mettere in atto le vostre idee. Le imprese avviate durante il mese di agosto 2024 avranno buone possibilità di realizzare ottimi profitti. Sicuramente ci sarà un miglioramento nella vostra vita e tutte le persone che vi stanno intorno vorranno sentire più vicino la vostra presenza.: L'idratazione è importante in queste calde giornate di agosto 2024. Bevete molta acqua, soprattutto se siete in viaggio. Attenzione alle emozioni inespresse, che possono causare accumuli di tensione o disturbi fisici come crampi allo stomaco, problemi intestinali, contrazioni muscolari e articolari o mal di schiena. Dato che di solito l'esercizio fisico non è un problema per voi della Bilancia, la danza, la ginnastica, il nuoto, l'aerobica o lo yoga possono essere molto utili per voi. Progettate il vostro ambiente con molta luce naturale e spazi aperti.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 8, lunedì 19 e giovedì 29 agosto 2024.