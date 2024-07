Oroscopo agosto 2024 Acquario

Oroscopo del mese di agosto 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

può diventare il vostro nemico più acerrimo e la vostra natura visionaria, fraintesa. Evitate il pessimismo e i pensieri superficiali. È importante rimanere nella luce ed avere fiducia in voi stessi. Riposate e rigeneratevi quando si rende necessario. Non c'è niente al mondo che non si può fare, se lo volete.: L'oroscopo di agosto prevede scintille in amore per l'Acquario, con messaggi di romanticismo e creatività. Se siete già sposati o conviventi non correte alcun rischio di annoiarvi. Sarà un periodo vibrante, pieno di avventura ed esplorazioni giocose. La fiducia e la fedeltà saranno molto importanti nella coppia. Siate onesti con il vostro partner e chiedete in cambio la stessa cosa. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, questo mese si presenta come un buffet pieno di delizie allettanti, e a voi non resta che fare la scelta giusta. Jennaro consiglia di provare un po' di tutto. Non si sa mai quello che scoprirete, ma di sicuro nei prossimi giorni troverete delle sorprese davvero allettanti.: I tempi sono difficili, ma voi nativi Acquario sarete all'altezza della sfida. Attenzione, però, a non cadere in preda ai demoni dell'insicurezza. Il settore del lavoro e della professione andrà piuttosto bene. Gli astri prevedono un movimento positivo in avanti. Nuove idee e progetti saranno benedetti e si avvieranno verso il successo. Mantenete un ritmo costante ed evitate i cambiamenti improvvisi o radicali. Ci sono buone probabilità che il lavoro svolto nei mesi precedenti si trasformi in profitto. Se siete alla ricerca di un lavoro, è probabile che lo troverete. Con il vostro talento creativo e innovativo, presto troverete il modo di passare dalla porta sul retro, mentre tutti gli altri sono allineati di fronte.: Preparatevi per un'evoluzione globale nella vostra vita, poiché il clima generale nei prossimi giorni sarà sorretto da una grande dinamicità. Fate attenzione, però, perché questa trasformazione può anche provocare un eccesso di tensione nervosa. Tutto andrà bene se vi prendete del tempo per rilassarvi non appena avvertirete un primo cenno di stress. Non dimenticate di recuperare le vostre energie fisiche e mentali facendo dello sport, questo è il modo migliore per ritrovare il vostro equilibrio energetico.: I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 1, domenica 18 e sabato 24 agosto 2024.