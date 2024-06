Oroscopo luglio 2024 Vergine

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in sestile (Cancro), dal 22 in semisestile (Leone);

Luna nuova il 6 in sestile (Cancro) - Luna piena il 21 in quinconce (Acquario);

Mercurio in sestile (Cancro), dal 2 in semisestile (Leone), dal 25 in Vergine;

Venere in sestile (Cancro) dal 11 in semisestile (Leone);

Marte in trigono (Toro) dal 20 in quadratura (Gemelli);

Giove in quadratura (Gemelli);

Saturno r. in opposizione (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in opposizione (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in quinconce (Acquario);

, come per esempio un disguido amministrativo o magari un ritardo nei vostri viaggi, potrebbero infastidirvi e crearvi qualche delusione. Non prendetevela subito a male, passerà presto, e poi, l'arrabbiatura è uno sforzo che a voi Vergine costa molto, inoltre, siete stanchi per il troppo lavoro e adesso volete semplicemente un momento per riposare. Il vostro carisma vi permetterà di unirvi a gruppi di persone appartenenti a un buon livello intellettuale e sociale.La Luna si rinnova in sestile armonico al vostro segno. Approfittate di questo momento di rinascita perché sarà l'inizio di un bel ricordo che vi rimarrà nel cuore, sopratutto, cercate di rendere felice la persona che avete accanto. Insieme dimenticherete tutte le preoccupazioni e le sofferenze. Provate a risolvere i vostri problemi prima che le stelle vadano via, poiché dalla terza settimana Marte inizierà il suo transito in quadratura al vostro segno e questo non sarà per niente un evento favorevole. Vi troverete a dover fronteggiare una sfida lanciata da una persona che sta cercando di danneggiare la vostra relazione. Se siete single, fate un respiro profondo e cominciate ad essere felici. Avrete l'opportunità di iniziare magiche avventure che dureranno nel tempo. Tenete presente, però, che c'è sempre un prezzo che deve essere pagato quando si riceve qualcosa. Perciò, siate pronti a sacrificare parte della vostra indipendenza per condividere gioie e dolori della vita accanto alla persona che vi ricambia.Voi nativi Vergine vi distinguete nel lasciare un segno ovunque andiate. In questo momento più che mai dovrete agire con assoluta responsabilità, altrimenti le persone che hanno creduto in voi e vi hanno finora sostenuto, potrebbero voltarvi le spalle. Che ne abbiate voglia oppure no, dovrete assumere impegni chiari che non potranno essere trascurati o rinviati. D'altronde, le attività che state sviluppando sul lavoro in questo periodo vi porteranno non pochi benefici, soprattutto in ambito finanziario. Vi sentirete soddisfatti perché state facendo qualcosa che vi piace veramente.Dal punto di vista del benessere fisico, il vostro oroscopo prevede un periodo abbastanza buono. Potrete mettere da parte quelle piccole afflizioni che vi hanno assillato finora e cominciare a sentirvi più dinamici e attivi. Tutto ciò si ripercuoterà positivamente nell'ambiente in cui vivete. Il consiglio che vi do è di prestare attenzione alla dieta ed evitare di consumare cibi troppo elaborati. Meglio mangiare pulito e naturale.I vostri giorni fortunati sono: venerdì 5, domenica 14 e giovedì 25 luglio 2024.