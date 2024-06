Oroscopo luglio 2024 Toro

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in sestile (Cancro), dal 22 in quadratura (Leone);

Luna nuova il 6 in sestile (Cancro) - Luna piena il 21 in quadratura (Acquario);

Mercurio in sestile (Cancro), dal 2 in quadratura (Leone), dal 25 in trigono (Vergine);

Venere in sestile (Cancro) dal 11 in quadratura (Leone);

Marte in Toro, dal 20 in semisestile (Gemelli);

Giove in semisestile (Gemelli);

Saturno r. in sestile (Pesci);

Urano in Toro;

Nettuno in sestile (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in quadratura (Acquario);

richiede ai nati sotto il segno del Toro di mettere i piedi ben piantati per terra ed essere più realistici su ciò che non può essere realizzato, perché alla fine vi resterebbe soltanto delusione, spreco di tempo e denaro. Forse avete bisogno di superare un brutto momento e liberarvi dall'amarezza e dai sensi di colpa. Questo è il periodo giusto per fare un bilancio della vostra vita.In campo sentimentale, una volta per tutte dovreste cercare di superare una situazione del passato che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Durante la prima quindicina potreste trovarvi ad affrontare alcuni momenti difficili. Se volete mantenere integra l'unione della famiglia, allora farete bene ad aprirvi al dialogo e cercare un punto d'incontro con la controparte. Dalla terza settimana in poi le cose miglioreranno e le coppie innamorate gioiranno della reciproca compagnia. Se siete ancora single, è tempo di voltare le spalle ai dubbi e le insicurezze e lottare per i vostri sogni. Sebbene la vostra tendenza a esporvi ai rischi sia in genere molto limitata, l'amore vi darà la forza necessaria per mettervi in gioco. Avrete l'opportunità di conquistare il cuore di una persona che sarà in grado di offrirvi un legame affettivo stabile e sincero. L'iniziativa è nelle vostre mani.Alcune influenze planetarie piuttosto bizzarre e confuse, stanno condizionando negativamente la vostra sesta Casa del lavoro, perciò, se non mettete in pratica le vostre abituali doti di buonsenso e scrupolosità, potreste rimanere coinvolti in situazioni a dir poco spiacevoli. Se lavorate per terze persone, cercate di evitare di rivolgere loro delle critiche senza fondamento, perché domani potrebbero ritorcersi contro di voi. Il vostro oroscopo vi invita a non provare a spingervi oltre. Fermatevi e gioite dei risultati ottenuti finora.I vostri disturbi sono dovuti in gran parte agli eccessi a tavola. Potreste anche soffrire di dolori muscolari a causa dei troppi impegni. Non dimenticate di fare esercizio fisico mattutino e seguite una dieta corretta. Non è conveniente prendere alcun tipo di decisione importante o programmare operazioni chirurgiche in questo periodo. Le cure in un centro benessere vi faranno molto bene.I vostri giorni fortunati sono: sabato 6, domenica 21 e giovedì 25 luglio 2024.