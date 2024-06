Oroscopo luglio 2024 Scorpione

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in trigono (Cancro), dal 22 in quadratura (Leone);

Luna nuova il 6 in trigono (Cancro) - Luna piena il 21 in quadratura (Acquario);

Mercurio in trigono (Cancro), dal 2 in quadratura (Leone), dal 25 in sestile (Vergine);

Venere in trigono (Cancro) dal 11 in quadratura (Leone);

Marte in opposizione (Toro) dal 20 in quinconce (Gemelli);

Giove in quinconce (Gemelli);

Saturno r. in trigono (Pesci);

Urano in opposizione (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in quadratura (Acquario);

sono in arrivo delle sfide che richiederanno un maggiore impegno da parte vostra. A luglio dovrete superare competizioni che richiederanno tutta la vostra forza, la stabilità emotiva e la vostra capacità di affrontare nuove incognite. Alcune di queste sfide potranno cogliervi di sorpresa ma se vi concentrerete, riuscirete ad effettuare i vostri passi con successo. Non accontentatevi di poco.Molti innamorati di segno Scorpione potrebbero iniziare il mese di luglio con qualche incomprensione nella relazione di coppia. Se non metterete fine alle discussioni e tratterete la persona che amate con una maggiore apertura, potreste avere una serie di problemi, specialmente nella prima quindicina, a causa dell'opposizione di Marte. Cercate di essere più tolleranti e anziché criticare i difetti del partner, cominciate a esaltare le sue qualità. Provate a cambiare questa vostra prospettiva e vedrete che le cose andranno molto meglio. Nella seconda quindicina vivrete momenti di eccellente affiatamento con la vostra metà. Glidal cuore libero troveranno persone con lo stesso modo di vedere le cose e con loro potranno condividere esperienze gradevoli. Se ricevete delle proposte per uscire, non rifiutate. Cogliete l'attimo.Sta per arrivare nel vostro cielo astrologico una grande forza che vi aiuterà ad affrontare e superare ogni ostacolo e avversità. Durante le calde giornate di luglio vi sentirete più dinamici e comunicativi, ciò contribuirà a stabilire una buona connessione sul posto di lavoro. Se in passato ci sono stati momenti di malumore con i vostri colleghi e/o collaboratori, adesso potrete invertire la situazione con importanti successi. Svolgerete bene i vostri compiti, perché state per attraversare un periodo produttivo. Tutto questo si tradurrà in benefici economici che potranno essere visti verso la fine dell'Estate.La retrogradazione di Saturno fa prevedere alcuni alti e bassi nel campo della salute e del benessere. Sarà necessario che prendiate le dovute precauzioni per ridurre al minimo la possibilità di ammalarvi. Può anche darsi che una recente indisposizione da cui non vi siete del tutto ristabiliti, tornerà a manifestarsi. Il vostro oroscopo suggerisce di non commettete l'errore di medicarvi da soli, perché potreste aggravare la situazione. Rivolgetevi al vostro medico di fiducia in modo che possa guidarvi correttamente.I vostri giorni fortunati sono: domenica 7, lunedì 15 e sabato 27 luglio 2024.