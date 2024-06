Oroscopo luglio 2024 Sagittario

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in quinconce (Cancro), dal 22 in trigono (Leone);

Luna nuova il 6 in quinconce (Cancro) - Luna piena il 21 in sestile (Acquario);

Mercurio in quinconce (Cancro), dal 2 in trigono (Leone), dal 25 in quadratura (Vergine);

Venere in quinconce (Cancro) dal 11 in trigono (Leone);

Marte in quinconce (Toro) dal 20 in opposizione (Gemelli);

Giove in opposizione (Gemelli);

Saturno r. in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in sestile (Acquario);

del mese di luglio 2024 promette forti sensazioni emotive. Sebbene la quadratura di Nettuno vi spingerà ad evitare le novità, il pianeta della speranza e della fantasia vi porterà delle buone soddisfazioni sia sul piano lavorativo sia in quello strettamente personale e sentimentale. Inoltre, Venere è molto bendisposta alla vostra area zodiacale per cui favorirà esperienze ricche di creatività. Avrete forti emozioni che vivete con grande coraggio.La vostra relazione affettiva molto presto vi darà delle belle soddisfazioni. La dea Venere in trigono al vostro spazio zodiacale, vi incoraggerà a iniziare un periodo in cui l'amore si manifesterà con un'alta dose di magia. Il vostro fascino aumenterà. Intenerirete il cuore della persona che vive al vostro fianco e per un po' non ci sarà spazio per i battibecchi. Per i sagittari dal cuore libero, ci saranno buone opportunità affinché si materializzi una relazione temporanea o una storia d'amore proiettata nel tempo. Tutto dipenderà dalla vostra volontà. La Luna nuova vi sosterrà. Alcuni di voi potrebbero decidere di sposarsi.Tracciate i limiti dei vostri traguardi rispetto a ciò che siete capaci di fare, perché potreste raggiungere risultati che andranno ben oltre a ciò che gli altri si aspettano da voi. Se lavorate in relazione di dipendenza, questo è il momento adatto per aspettarsi dei miglioramenti. Se siete un lavoratore autonomo e un professionista potrete contare su un forte sostegno planetario per pianificare gli obiettivi che vi porteranno alla crescita. Fate appello al vostro intuito quando accettate un accordo o firmate un impegno, perché il troppo entusiasmo potrebbe farvi cadere in errore.Potreste accusare qualche disagio all'apparato respiratorio a causa di improvvisi cambiamenti di temperatura. Il rischio sarà minore se rimarrete calmi e sereni e vi prenderete cura del vostro benessere. Vi renderete conto sin dalla fine della prima settimana della necessità di cambiare le vostre abitudini, sia alimentari che nei modi di agire. Una dieta sana e naturale vi concederà un giovamento immediato, mentre la pratica di un'attività fisica vi libererà dalle tensioni e darà energia al vostro corpo.I vostri giorni fortunati sono: martedì 2, venerdì 12 e giovedì 25 luglio 2024.