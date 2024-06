Oroscopo luglio 2024 Gemelli

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in semisestile (Cancro), dal 22 in sestile (Leone);

Luna nuova il 6 in semisestile (Cancro) - Luna piena il 21 in trigono (Acquario);

Mercurio in semisestile (Cancro), dal 2 in sestile (Leone), dal 25 in quadratura (Vergine);

Venere in semisestile (Cancro) dal 11 in sestile (Leone);

Marte in semisestile (Toro) dal 20 in Gemelli;

Giove in Gemelli;

Saturno r. in quadratura (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in trigono (Acquario);

sapete distinguervi quando si tratta di mettere in evidenza le vostre capacità intellettive e la personalità. Riuscite a mostrare la totale sicurezza nelle vostre decisioni, mentre l'incertezza è una contingenza a voi sconosciuta. Secondo il vostro oroscopo del mese di luglio 2024, con il Sole, Mercurio e Venere in semisestile alla vostra costellazione, sarete in grado di manifestare in modo disinvolto il vostro connaturale magnetismo personale in ognuno dei prossimi 31 giorni .Poiché avete Saturno in quadratura alla vostra costellazione e per giunta retrogrado, questo è il momento di chiedervi se state rendendo felice la persona che avete accanto e di cosa ha bisogno realmente. Cercate di essere più flessibili per raggiungere a una sorta di compromesso. In ogni caso, Venere in semisestile alla costellazione del Cancro vi farà vivere esperienze intense e travolgenti. Fate attenzione, però, a non idealizzare troppo la persona che avete al vostro fianco, così eviterete probabili delusioni. Se avete il cuore ancora libero, badate a non innamorarvi di un/una amico/a, perché in caso di fallimento non riuscireste più a recuperare la vostra amicizia. Tuttavia, in certe occasioni, correre dei rischi è quasi d'obbligo, giacché come posta in gioco c'è la possibilità di vivere una relazione fantastica.I Gemelli appartengono a un segno molto disponibile, ma spesso tendono ad essere piuttosto intransigenti e talvolta devono fare un grosso sforzo per raggiungere un accordo. Nelle prossime quattro settimane vi saranno fatte diverse offerte. Ciò vi farà sentire di nuovo vivo e con la voglia di dare il meglio sul posto di lavoro. Dovrete però stare in guardia perché alcune di queste proposte potrebbero nascondere degli inganni. Tuttavia, non vi succederà nulla di male se le esaminerete con attenzione e selezionerete tra esse quelle che riterrete più convenienti, vantaggiose e proficue per voi.Viste le turbolenze planetarie che si stanno riversando sulla vostra Casa della salute, fareste bene a prendervi cura del vostro benessere fisico e psichico. È importante che prendiate delle precauzioni quando le temperature cominceranno a salire, così eviterete che i vostri patemi immaginari possano tramutarsi in patologie corporali. Provvedete a tonificare le difese organiche attraverso rimedi naturali. La ginnastica o delle passeggiate mattutine possono essere la soluzione ideale.I vostri giorni fortunati sono: mercoledì 3, venerdì 12 e domenica 28 luglio 2024.