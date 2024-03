Oroscopo aprile 2024 Sagittario 🏹

Oroscopo del mese di aprile 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in trigono (Ariete), dal 19 in quinconce (Toro);

Luna nuova il 8 in trigono (Ariete) - Luna piena il 24 in semisestile (Scorpione);

Mercurio in trigono (Ariete) dal 1 al 25 retrogrado;

Venere in quadratura (Pesci) dal 5 in trigono (Ariete) dal 29 in quinconce (Toro);

Marte in quadratura (Pesci) dal 30 in trigono (Ariete);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario).

sarà uno dei vostri periodi migliori sebbene alcune difficoltà nella relazione affettiva potranno oscurare la vostra felicità . Questo può succedere perché Venere e Marte, inizialmente in quadratura alla vostra costellazione, toglieranno gran parte della vostra vitalità . A peggiorare la situazione ci sarà la quadratura dissonante di Saturno, per cui vi sentirete spesso incompresi. Ciò, in alcuni casi vi porterà a chiudervi in voi stessi eliminando ogni possibilità di farvi capire dagli altri.Il Sole, Mercurio e poi Venere in trigono armonico al Sagittario, vi consentiranno di vivere momenti molto speciali. Il dialogo con gli altri beneficerà dei migliori privilegi e sarà un ulteriore condimento per la vostra relazione affettiva. Gli innamorati Sagittario che vivono in coppia saranno in grado di risolvere i vecchi conflitti che si stanno trascinando dietro da un po' di tempo e che sembravano non potessero più essere risolti. La sintonia con il partner si farà più fluida e la comprensione crescerà . Sarete in grado di intendervi e di gioire dei vostri desideri più intensi. Se siete single, con i favori della Luna Nuova, la felicità arriverà presto nella vostra vita. Incontrerete una persona piuttosto affine alla vostra personalità . Quando meno ve lo aspettate, conoscerete l'altra metà che vi completerà .Il mese di aprile 2024 sarà un periodo prospero per quanto riguarda il lavoro e la professione, sia per i nativi Sagittario che svolgono un'attività autonoma sia per quelli che lavorano in relazione di dipendenza. Gli ostacoli che avete finora trovato davanti per raggiungere i vostri obiettivi, scompariranno come per magia e voi otterrete non solo un riconoscimento formale ma anche un concreto aumento di stipendio. È chiaro che tutto dipenderà dell'entusiasmo che metterete nelle cose che fate, poiché ciò vi servirà per costruirvi una buona reputazione e per raggiungere un fruttuoso progresso.Il vostro stato di benessere non subirà grandi sconvolgimenti. Tuttavia, sta a voi prendervi cura di voi stessi e vivere in modo sano e genuino. Se volete seguire una dieta equilibrata che vi permetta di svolgere senza affanno le vostre attività , rivolgetevi soltanto a professionisti della nutrizione. Dedicate qualche momento della giornata al riposo e alla distensione. Una passeggiata mattutina all'aria aperta potrà completare il quadro del vostro benessere.I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 7, venerdì 19 e giovedì 25 aprile 2024.