Oroscopo aprile 2024 Pesci 🐟

Oroscopo del mese di aprile 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in semisestile (Ariete), dal 19 in sestile (Toro);

Luna nuova il 8 in semisestile (Ariete) - Luna piena il 24 in trigono (Scorpione);

Mercurio in semisestile (Ariete) dal 1 al 25 retrogrado;

Venere nel segno (Pesci) dal 5 in semisestile (Ariete) dal 29 in sestile (Toro);

Marte nel segno (Pesci) dal 30 in semisestile (Ariete);

Giove in sestile (Toro);

Saturno nel segno (Pesci);

Urano in sestile (Toro);

Nettuno nel segno (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

state cercando l'amore ideale, oppure siete in cerca di un nuovo lavoro ma finora non avete avuto molta fortuna, qui troverete le risposte ai vostri problemi. Volete sapere cosa vi riserva il destino? Siete curiosi di scoprire come andrà la vostra relazione d'amore? Non avete che da controllare il vostro oroscopo del mese di aprile. Lasciatevi trasportare senza paura dal flusso della vita e accettate gli eventi senza ostinazione. Evitate gli atteggiamenti rigidi di fronte al rinnovamento, la vita è un continuo turbinio di circostanze in movimento.Il forte desiderio di felicità è certamente comprensibile, ma se non siete disposti a lavorare su voi stessi per rendere più fluida la comunicazione con il partner, dovrete accontentarvi di molto meno, perché nulla che possa essere gratificante è così semplice da raggiungere. Grazie ai favorevoli influssi di Mercurio, ad aprile sarete più comunicativi del solito e questo vi consentirà di comprendere meglio la persona che avete accanto. Entrambi sarete in grado di capirvi reciprocamente. I pesciolini dal cuore libero nei prossimi giorni saranno il bersaglio preferito da Cupido che in più occasioni cercherà di centrarvi con le sue frecce magiche. Perciò, quando meno ve lo aspettate, ci sarà l'inizio di un corteggiamento molto serrato che finirà col farvi vivere un'avventura esclusiva e fantastica.Sebbene l'atteggiamento di Saturno sia alquanto bendisposto verso l'area dei Pesci, le prossime quattro settimane potranno lo stesso essere molto impegnative per quanto riguarda la vostra attività lavorativa. Per fortuna, il Sole davanti a voi vi invoglia a essere ottimisti, anche Mercurio porta con sé le opportunità per un miglioramento sul lavoro. Inoltre, con Marte nel segno, le vostre idee e i progetti potranno essere maggiormente apprezzati. Sarete molto efficaci nelle risposte e saprete come fare per ottenere buoni risultati. Ad aprile raccoglierete i frutti di ciò che avete pazientemente seminato all'inizio dell'anno.Le energie dei Pesci sono in forte crescita, e anche l'ottimismo. Venere presto porterà dei piccoli eventi felici nella vostra vita. Niente vi potrà accadere, basta che non eccediate con i cibi e le bevande. Se siete appassionati di ginnastica, scaricare le vostre energie negative iscrivendovi a una palestra. Scoprirete i benefici che vi consentiranno di raggiungere un'ottima condizione fisica. Il vostro umore migliorerà e così anche lo stato fisico.I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 9, lunedì 15 e domenica 21 aprile 2024.