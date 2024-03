Oroscopo aprile 2024 Acquario 🏺

Oroscopo del mese di aprile 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in sestile (Ariete), dal 19 in quadratura (Toro);

Luna nuova il 8 in sestile (Ariete) - Luna piena il 24 in quadratura (Scorpione);

Mercurio in sestile (Ariete) dal 1 al 25 retrogrado;

Venere in semisestile (Pesci) dal 5 in sestile (Ariete) dal 29 in quadratura (Toro);

Marte in semisestile (Pesci) dal 30 in sestile (Ariete);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in semisestile (Pesci);

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone nel segno (Acquario).

sanno come rendervi felici durante le quattro settimane del mese di aprile 2024. La costellazione dell'Acquario sarà protetta su molti fronti. Riceverete dai raggi rigeneranti del Sole la forza necessaria di cui avete bisogno per affrontare le complicazioni a cui sarete sottoposti da Urano, il vostro pianeta governatore, poiché sta formando una quadratura assai dissonante. In ogni caso, utilizzate tutta la vostra creatività e raccoglierete buoni frutti.Ad aprile ci saranno diversi pianeti che vi terranno compagnia, perciò, dal punto di vista affettivo sarete sicuramente protetti e, sebbene in qualche occasione per qualcuno di voi ci potranno essere dei momenti difficili, avrete l'opportunità di appianare le vostre divergenze affettive e cominciare un dialogo più tenero e aperto con la vostra dolce metà. Avrete l'occasione di mostrare ciò di cui siete capaci per la gioia della persona al vostro fianco. La vostra relazione rifiorirà e la coppia vivrà un rinnovato sentimento d'amore. Se avete ancora il cuore libero, state per vivere avventure fantastiche, e qualche colpo di fulmine sicuramente non mancherà. Nei prossimi giorni non avrete problemi a conquistare la persona che vi attrae.Grazie alle buone influenze di Mercurio e di Venere, vi trovate in uno dei migliori periodi di quest'anno. Nelle prossime settimane, infatti, una speciale forza cosmica potenzierà il vostro spazio zodiacale relativo al commercio e alle imprese. Sarà proprio Mercurio a stabilire un clima favorevole che vi consentirà di mettere in mostra le vostre abilità e dimostrare i vostri pregi. Il duro lavoro, l'intelligenza e una favorevole congiunzione astrale vi faranno avere degli ottimi risultati. Questo periodo è vantaggioso anche gli Acquario che stanno cercando un lavoro, o che vorrebbero cambiare attività. Alla fine del mese potrebbe arrivare un incremento significativo di soldi nelle vostre tasche.Sotto gli influssi energetici di Marte noterete un considerevole miglioramento del vostro benessere fisico e mentale. Chi soffre di una malattia da lungo tempo vedrà migliorare la sua condizione di salute. Prendetevi del tempo per rilassarvi e liberate la mente. Lo yoga può risultare un'ottima attività per il vostro benessere. Se non avete l'opportunità di praticarlo, provate con delle passeggiate in campagna.I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 4, sabato 20 e domenica 28 aprile 2024.