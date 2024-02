Oroscopo marzo 2024 Vergine 🙎‍♀️

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in opposizione (Pesci), dal 20 in quinconce (Ariete);

Luna nuova il 10 in opposizione (Pesci) - Luna piena il 25 in semisestile (Bilancia);

Mercurio in opposizione (Pesci), dal 10 in quinconce (Ariete);

Venere in quinconce (Acquario) dal 11 in opposizione (Pesci);

Marte in quinconce (Acquario), dal 22 in opposizione (Pesci);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in opposizione (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in opposizione (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario).

hai una virtù che in alcune occasioni diventa il tuo più grande nemico ed è la precisione. Sicuramente, si tratta di un dono prezioso poiché il più delle volte ti mette in primo piano, ma quando diventa pignoleria finisce per nuocerti. I tuoi amici ti ammirano per il tuo carattere paziente e affidabile. Essi sanno che possono contare su di te giacché ti mostri a loro con un volto deciso e sicuro sebbene dentro sei pieno di dubbi e tormenti.Marzo 2024 è un periodo di prova per molti nati sotto il segno della Vergine, almeno per quanto riguarda a livello sentimentale. Venti di tempesta primaverili sono in arrivo, con Venere che presto si metterà in opposizione al tuo segno, per cui, siediti a un tavolo e cerca un dialogo costruttivo con la tua dolce metà. La chiave di tutto sarà la fiducia reciproca, ed è proprio per questo motivo che sarà opportuno avviare una conversazione sincera e senza sotterfugi, almeno fino a quando la tua situazione astrale non migliorerà. Se sei ancora single, poiché le giornate si stanno allungando, per te questo è il periodo alquanto fortunato per andare alla ricerca della persona che ti completerà. Il buon Giove, in trigono alla tuo spicchio di cielo, ti darà la possibilità di entrare in contatto con qualcuno che ti farà innamorare.Vivrai al massimo e farai esperienze nuove ed entusiasmanti. E se qualcosa va storto, affrontalo in modo obiettivo e prudente. La creatività sarà la base per importanti risultati che molto presto premieranno il tuo duro lavoro. Ti troverai ad affrontare una situazione molto difficile, ma come per magia riuscirai subito a risolvere qualsiasi complicazione. I tuoi collaboratori si sentiranno più sicuri e fiduciosi lavorando al tuo fianco. In ogni caso, crescerai economicamente. Alla fine del mese, la luna piena marzolina ti sarà di sostegno. Le sue energie ti faranno sentire padrone del tuo destino. L'immaginazione ti porterà ad avere idee veramente positive per i tuoi impegni, soprattutto se lavori nel settore dell'arte.È importante che tu ti prenda cura del tuo benessere. La prevenzione è sempre meglio della cura. Grazie alle buone abitudini alimentari e a una sana attività fisica, non solo vivrai felice, ma ciò servirà a impedire l'arrivo di malanni indesiderati. Evita gli eccessi e non sprecare le tue energie perché potresti dover affrontare situazioni di tensione che richiedono un certo tributo. Inoltre, in questo periodo farai bene a idratare e prenderti cura della tua pelle.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: martedì 5, domenica 17 e giovedì 28 marzo 2024.