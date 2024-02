Oroscopo marzo 2024 Toro 🐂

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in sestile (Pesci), dal 20 in semisestile (Ariete);

Luna nuova il 10 in sestile (Pesci) - Luna piena il 25 in quinconce (Bilancia);

Mercurio in sestile (Pesci), dal 10 in semisestile (Ariete);

Venere in quadratura (Acquario) dal 11 in sestile (Pesci);

Marte in quadratura (Acquario), dal 22 in sestile (Pesci);

Giove nel segno (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano nel segno (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in quadratura (Acquario).

, ma la notizia positiva è che presto ne uscirai. Dovrai però attendere qualche settimana, giacché Venere sarà in buon aspetto solo dalla seconda decade in poi. Nei primi giorni, invece, potresti avvertire qualche battuta d'arresto. Attenzione ai falsi amici, perché possono nascondere trappole che più in là scoprirai. La tua innata generosità a volte può portarti ad assumere pesi che in seguito ti costeranno molti sforzi per adempiere ai tuoi impegni.La tua relazione affettiva vivrà momenti di grande tenerezza. Finalmente potrai passare attraverso un periodo di continuità, fatto di premure e di complicità meravigliosa. Se invece stai vivendo una situazione sentimentale piuttosto delicata, allora faresti bene a evitare le forzature altrimenti finisce che ti ritrovi a dover fronteggiare un sacco di complicazioni. Resta calmo e non ripetere gli stessi errori del passato. Dalla seconda decade, con Venere bendisposta, avrai l'opportunità di riconquistare l'amore. Se sei ancora single, hai davanti a te un periodo pieno di buone occasioni. La tua vita sentimentale sarà alquanto intensa, sebbene un incontro serio non sia ancora previsto per te. Cerca di evitare le avventure sentimentali troppo complicate, perché potrebbero metterti in situazioni a dir poco pericolose.Hai grandi decisioni da prendere. Marzo si presenterà con alcune innovazioni in ambito lavorativo e professionale, anche se in qualche caso si tratterà solo di piccole cose, come un cambiamento d'ufficio o di sede. Se stai accarezzando l'idea di metterti in proprio, aspetta la seconda settimana, poiché è il periodo in cui Mercurio in semisestile ti renderà più creativo. La tua inventiva e l'originalità saranno molto apprezzate. Certo, ci vorrà un po' di tempo prima di vedere un rientro in denaro, ma avrai investito per il futuro in maniera vincente. Fai attenzione ai soldi, perché tenderai a spendere più del dovuto. Questo è un buon momento per aumentare le entrate, ma ciò non significa che devi sprecarli.Sono previsti cambiamenti improvvisi del tuo umore e ciò avrà molto a che fare con un disturbo fisico. Tuttavia, con un po' di attenzione le cose possono andare a meraviglia. Stai attento alle ossa, soprattutto se in famiglia si sono riscontrati dei problemi. Il tuo oroscopo suggerisce di fare ogni tanto un salto dal dentista per un controllo. Un check-up preventivo può farti evitare spese e dolori più in là.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: sabato 2, lunedì 11 e domenica 24 marzo 2024.